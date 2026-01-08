PMC Election 2026: BJP का संकल्प पत्र जारी, मेट्रो–बस किराए में छूट समेत कई वादे

पुणे महानगरपालिका के होने वाले चुनाव से महज कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संपत्ति कर माफ करने, महिलाओं को मेट्रो रेल और नगरीय बस सेवा के किराए में छूट सहित विभिन्न रियायतें देने का वादा किया गया है. बीजेपी ने अपना ‘संकल्प पत्र’ बुधवार को पार्टी के पुणे से लोकसभा सदस्य मुरलीधर मोहोल, राज्य के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और माधुरी मिसल, विधायकों और अन्य नेताओं की उपस्थिति में नगर निकाय के चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया.

75 वर्ष के लोगों को बस मुफ्त यात्रा- BJP का वादा

केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ दल ने इसमें वादा किया है कि अगर वह पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) में जीत दर्ज करती है, तो वह 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (पीएमपीएमएल) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देगी और शहर की बसों और मेट्रो रेल में महिलाओं को किराए में रियायत भी देगी. पार्टी ने राज्य सरकार की ‘लाडकी बहिन योजना’ के तहत गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये देने और 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले घरों और फ्लैटों के लिए संपत्ति कर माफ करने का भी वादा किया है.

मोहोल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हमने पिछले घोषणापत्र में किए गए अधिकांश वादों को पूरा कर लिया है. हमने पुणेवासियों को मेट्रो ट्रेन सेवा, पानी का समान वितरण और नदी तट विकास का आश्वासन दिया था और हमने इन वादों को पूरा किया है. उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार, बालेवाडी और बानेर जैसे शहर के कुछ हिस्सों में स्मार्ट सिटी पहल के तहत परियोजनाएं बनाई गई हैं.

15 जनवरी को होगा मतदान

सांसद मुरलीधर मोहोल ने कहा, हमने 30 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक पुणेवासी को वार्षिक मुफ्त चिकित्सा जांच का आश्वासन भी दिया है. हम जल्द ही यहां एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अस्पताल का निर्माण करेंगे और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के पास एक डेटा सेंटर भी बनाया जाएगा. महाराष्ट्र में पुणे और 28 अन्य महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा और नतीजे अगले दिन घोषित किए जाएंगे.

बीजेपी 165 सीटों पर अकेले लड़ रही चुनाव

पुणे महानगरपालिका में कुल 165 सीटें हैं. बीजेपी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना 123 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 138 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. तीनों दल राज्य स्तर पर सत्तारूढ़ ‘महायुति’ के घटक हैं. वहीं, विपक्षी ‘महा विकास आघाडी’में शामिल कांग्रेस, शरद पवार की राकांपा (एसपी) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) क्रमशः 99, 43 और 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं.