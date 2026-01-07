पुणे नगर निगम चुनाव: पिछली बार BJP ने मारी थी बाजी, इस बार बदले समीकरण, कौन-किसके साथ?

महाराष्ट्र में आगामी 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है. इसमें पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. कई वार्डों में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है. बड़ी पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अपने पुराने सहयोगियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं.



पुणे नगर निगम (PMC) चुनाव में 41 वार्डों से कुल 165 पार्षदों का चुनाव होगा. 12 से ज़्यादा सीटों पर पूर्व पार्षद सीधे मुकाबले में हैं. पुणे सिविक बॉडी ने चुनावों के लिए लगभग 4,000 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं. वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) से ही होगी.

पुणे में बीजेपी, शिंदे और अजित पवार अलग लड़ रहे चुनाव

महाराष्ट्र में अभी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार है. महायुति में बीजेपी के साथ अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, शिंदे गुट की शिवसेना गठबंधन का हिस्सा है. लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव से हटकर महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनाव में गठबंधन को लेकर कुछ अलग तस्वीर बनी हुई है. PMC में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी तीनों अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं.

पुणे में अजित पवार ने चाचा से मिलाया हाथ

पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी (एसपी) से गठबंधन किया है. वहीं, पुणे में कांग्रेस ने ठाकरे ब्रदर्स के साथ गठबंधन किया है. जबकि यही कांग्रेस बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने से नाराजगी जताते हुए अलग चुनाव लड़ रही है.

पुणे नगर निगम में किसका दबदबा?

पुणे महानगर पालिका की सत्ता पर साल 2017 से 2022 तक बीजेपी का कब्जा रहा. इससे पहले 2007 से 2017 तक अविभाजित एनसीपी का यहां दबदबा रहा लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां विजयी पताका लहराया.

महाराष्ट्र में पुणे समेत 29 नगर निगम के चुनाव कब?

गौरतलब है कि कि पुणे समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होनी है. जबकि नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे. 30 दिसंबर पुणे और महाराष्ट्र के 28 अन्य नगर निगमों के चुनावों को लेकर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी.