हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे में NDA के छात्र ने की खुदकुशी, परिवार ने सीनियर्स पर लगाया गंभीर आरोप

पुणे में NDA के छात्र ने की खुदकुशी, परिवार ने सीनियर्स पर लगाया गंभीर आरोप

Pune Student Suicide News: पुणे में सुसाइड करने वाले NDA के छात्र अंतरिक्ष कुमार के परिवार का आरोप है कि वह बहुत परेशान था और उसने अपना प्रशिक्षण बंद करने की बात कही थी.

By : नीरज राजपूत | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 Oct 2025 11:42 PM (IST)
पुणे के खडकवासला इलाके में स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में पढ़ने वाले 18 वर्षीय छात्र ने खुदकुशी कर ली. मृतक छात्र का नाम अंतरिक्ष कुमार बताया जा रहा है. यह घटना 10 अक्टूबर की सुबह की है. इस घटना ने न सिर्फ प्रबोधिनी बल्कि पूरे पुणे शहर को झकझोर कर रख दिया है. परिवार का आरोप है कि अंतरिक्ष को उसके सीनियर्स की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया.

सुसाइड करने वाला छात्र अंतरिक्ष कुमार उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले का रहने वाला था. अंतरिक्ष के पिता भी सेना में रह चुके हैं, और बेटा भी उन्हीं की तरह देश सेवा का सपना देख रहा था, लेकिन यह सपना अब अधूरा रह गया.

कमरे में बेडशीट से फांसी लगाकर दी जान

बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव न झेल पाने के कारण अंतरिक्ष कुमार ने अपने कमरे में बेडशीट से फांसी लगाकर जान दे दी. सूचना मिलते ही उत्तमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. इस घटना से NDA परिसर और खडकवासला क्षेत्र में शोक की लहर है.

उत्तमनगर पुलिस ने दर्ज किया मामला

नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी प्रतिष्ठित संस्था में घटी यह घटना बेहद गंभीर मानी जा रही है. उत्तमनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अंतरिक्ष की आत्महत्या की असली वजह जांच के बाद ही साफ़ हो पाएगी. पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है.

पुणे पुलिस ने मृतक छात्र की मां का दर्ज किया बयान

पुणे पुलिस ने शनिवार (11 अक्टूबर) को एनडीए के प्रथम वर्ष के कैडेट अंतरिक्ष कुमार सिंह की मां सीमा सिंह का बयान दर्ज किया. एनडीए अधिकारियों ने कहा कि वे परिवार को पूरी सहायता दे रहे हैं और तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया गया है. अंतरिक्ष के मामा ए पी सेंगर ने कहा, ''हमें उत्तम नगर पुलिस थाने बुलाया गया और अंतरिक्ष की मां का बयान दर्ज किया गया. हम मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं.'' 

अंतरिक्ष बहुत परेशान था- परिवार

यूपी के रहने वाले अंतरिक्ष (18) का शव शुक्रवार सुबह अपने केबिन में फंदे से लटका मिला था. पुलिस को शक है कि यह आत्महत्या है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि सीनियर्स की प्रताड़ना के चलते उसने यह कदम उठाया. परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि उन्होंने हाल ही में एनडीए अधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया था. उन्होंने बताया कि वह बहुत परेशान था और उसने अपना प्रशिक्षण बंद करने की बात कही थी.

एनडीए कमांडेंट वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने इसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया. परिवार के सदस्यों ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद अंतरिक्ष का पार्थिव शरीर शनिवार (11 अक्टूबर) शाम को लखनऊ ले जाया गया.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Published at : 12 Oct 2025 11:42 PM (IST)
NDA MAHARASHTRA NEWS PUNE
Embed widget