मुंबई: मनसे कार्यकर्ता की गुंडागर्दी, महिला को थप्पड़ मारा, मंगवाई माफी

मुंबई में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की गुंडागर्दी फिर से नजर आई. ठाणे में एक मनसे कार्यकर्ता ने महिला को थप्पड़ जड़ा. फिर उसके पति के साथ बुरा बर्ताव करने पर माफी मांग ली. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है.

थप्पड़ मारने वाली कार्यकर्ता का नाम स्वरा घाटे है. मनसे ने महिला को महाराष्ट्र के लोगों से सॉरी बोलने पर मजबूर किया. पहले मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने मीरा रोड पर हिंदी न बोलने पर एक व्यापारी को पीटा था. उसके बाद भी कई ऐसी वारदातें हुईं.

विवाद ट्रेन में धक्का लगने को लेकर था लेकिन मनसे महिला कार्यकर्ता ने इसे अपने घमंड में फिर से हिंदी vs मराठी का मुद्दा बनाकर महिला को उसकी बेटी के सामने पीटा.

क्या है मामला ?

राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बार फिर विवादों में है, इस बार वजह बना एक वीडियो, जिसमें एक महिला नेता एक दूसरी महिला को थप्पड़ मारती नजर आ रही है. यह घटना मुंबई के पास कलवा इलाके की बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि मुंबई लोकल ट्रेन में एक मामूली झगड़े के बाद यह विवाद शुरू हुआ.

पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस महिला को ढूंढकर बुलाया दफ्तर

मनसे के मुताबिक कहना है कि एक यात्री अर्जुन काटे ट्रेन से उतरते समय गलती से एक महिला से टकरा गए थे. अर्जुन ने तुरंत माफी भी मांगी लेकिन उस महिला ने गुस्से में आकर उन्हें गालियां दीं और कथित तौर पर मराठी लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया ( यह आरोप मनसे का है ) अर्जुन की पत्नी स्वरा काटे MNS की पदाधिकारी हैं. जब उन्हें यह बात पता चली तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस महिला को ढूंढकर दफ्तर बुलाया.

फेसबुक पर पोस्ट लिख कर विनायक बिटला ने दी चेतावनी

दफ्तर में बुलाने के बाद वहां महिला से माफी मंगाई गई, जब वह महिला माफी मांग रही थी, तभी स्वर ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया. वीडियो में यह पूरी घटना दिखती है और वहां मौजूद तीन पुरुष नेता भी दिख रहे हैं. महिला के परिवार वाले, जिनमें उसकी बेटी भी उस वक्त मौजूद थे. पार्टी नेता विनायक बिटला ने यह वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया और चेतावनी दी कि जो भी मराठी भाषा या मराठी लोगों का अपमान करेगा, उसे 'सबक सिखाया जाएगा.