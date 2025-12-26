देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election 2026) से पहले सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है. मेयर की कुर्सी को लेकर चल रही लड़ाई अब सीधे पहचान और धर्म के मुद्दे तक आ पहुंची है. AIMIM नेता वारिस पठान के हिजाब वाले बयान के बाद शिवसेना और AIMIM आमने-सामने हैं और बीएमसी चुनाव का माहौल पूरी तरह गरमा गया है.

'हिजाब पहनने वाली भी बन सकती है मेयर'

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला मुंबई की मेयर बनेगी.

उन्होंने तर्क दिया कि संविधान समानता की बात करता है, तो पठान, खान, अंसारी, शेख या कुरैशी मेयर क्यों नहीं बन सकते. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इस बयान को सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

शिवसेना UBT ने किया पलटवार

बयान आते ही शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने कड़ा विरोध जताया. पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी हिंदू ही होगा. उन्होंने AIMIM पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर हिंदू-मुस्लिम मुद्दा उछालकर बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है. तीखा तंज कसते हुए कहा कि यह राजनीति पाकिस्तान-बांग्लादेश में आजमाएं.

आंकड़ों की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई में हिंदू आबादी करीब 61 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी करीब 25 प्रतिशत है. इसी जनसांख्यिकी को आधार बनाकर अलग-अलग दल अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं.

बड़े पदों पर रहें हैं मुस्लिम

इस पूरे विवाद पर शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कहा कि देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे बड़े पदों पर मुस्लिम रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से उछालना ठीक नहीं.

बता दें मेयर की लड़ाई को धार्मिक रंग तब मिला जब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद दावा किया कि मुंबई का मेयर मराठी होगा. इसके बाद बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है. अब देखना है कि यह बहस चुनावी नतीजों पर कितना असर डालती है.