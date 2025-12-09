राहुल गांधी बोले- EC पर कब्जा किया गया, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'मैं तो मानती हूं कि...'

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार (9 दिसंबर) को कहा कि चुनाव आयोग 'कैप्चर' हो चुका है. लोकसभा में दिए उनके इस बयान पर शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि जनता के मन में जो सवाल हैं, वो लगातार चुनाव आयोग के सामने आ रहे हैं. लेकिन जब भी ज्ञानेश कुमार आते हैं सफाई देने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि सफाई का पूरा स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आया है.

चुनाव आयोग को बीजेपी दफ्तर में मूव कर लेना चाहिए ऑफिस- प्रियंका

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "मैं तो मानती हूं कि चुनाव आयोग को इतना अंडरमाइन कर दिया गया है कि उनको अपना ऑफिस ही बीजेपी दफ्तर में मूव कर लेना चाहिए."

शिवसेना यूबीटी की सांसद ने आगे कहा, "जिस तरह से सारे संस्थाओं, संवैधानिक पदों और स्वतंत्र संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम चर्चा चाह रहे थे."

राहुल गांधी ने लोकसभा में क्या कुछ कहा?

बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया कि आरएसएस के ‘प्रोजेक्ट’ के तहत विभिन्न संस्थाओं और निर्वाचन आयोग पर कब्जा किया गया. उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए सवाल किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाली चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश को शामिल क्यों नहीं किया गया?

'...इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया'

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने दिसंबर 2023 में कानून बदल दिया ताकि किसी चुनाव आयुक्त को उसके फैसलों के लिए दंडित नहीं किया जा सके. उन्होंने दावा किया कि इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा कि अगर वोट का ही मतलब नहीं रह जाएगा तो लोकसभा, विधानसभा या पंचायत, किसी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा.

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कि इस महान देश को नष्ट किया जा रहा है और सब जानते हैं कि यह हो रहा है. राहुल गांधी ने हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में हेराफेरी का आरोप दोहराते हुए कहा, ‘‘सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम वोट चोरी है. इससे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम कुछ नहीं है. जब आप वोट खत्म करते हैं तो देश के तानेबाने को नष्ट करते हैं, आप आधुनिक भारत को नष्ट करते हैं और भारत की अवधारणा (आइडिया ऑफ इंडिया) को नष्ट करते हैं.’