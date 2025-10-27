प्रमोद महाजन की हत्या के 20 साल बाद प्रकाश महाजन का बड़ा खुलासा, भाई प्रवीण पर लगाए गंभीर आरोप

दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की हत्या पर प्रकाश महाजन ने सनसनीखेज खुलासा किया है. दावा है कि प्रवीण महाजन अपने भाई प्रमोद महाजन को सिर्फ पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे. एबीपी न्यूज से बातचीत में प्रकाश महाजन ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के जरिए यह ब्लैकमेलिंग चल रही थी, वह अभी जिंदा है, इसलिए वह उसका नाम नहीं ले रहे हैं.

प्रकाश महाजन ने कहा कि प्रमोद महाजन की हत्या सिर्फ लालच और ईर्ष्या के कारण की गई थी. सारंगी महाजन ने गोपीनाथ मुंडे की विरासत को लेकर पंकजा मुंडे की आलोचना की थी और उन्हें बिगड़ैल लड़की कहा था. उन्होंने धनंजय मुंडे पर भी निशाना साधा था. इसके बाद अब प्रकाश महाजन ने सारंगी महाजन पर हमला बोला है और उन्हें अतीत की याद दिलाते हुए पूछा है, "क्या आपको शर्म नहीं आती?"

'प्रमोद को गोली मारने का हक किसने दिया?'

प्रकाश महाजन ने कहा, "प्रमोद महाजन को ब्लैकमेल किया जा रहा था. प्रवीण महाजन ने उसके भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी. अगर प्रमोद राक्षस भी है, तो उसे गोली मारने का हक किसने दिया? यह हत्या सिर्फ पैसे, लालच और स्वार्थ के लिए की गई थी. ठाणे में बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं; कुछ तो अभी भी ज़िंदा हैं."

'बिना काम किए पैसे कमाना चाहता था प्रवीण महाजन'

वे आगे कहते हैं, "प्रवीण महाजन खुद कोई काम नहीं करता था. वह काम पर जाना ही नहीं चाहता था, उसका बस यही काम था कि कंपनी से तनख्वाह बढ़ाई जाए, पैसे मांगे जाएं. आखिरकार, जब इंसान अकेला होता है, तो अपराधबोध और लालच उसे खाए जाते हैं. उसकी मौत की असली वजह उसका अतीत था."

गोपीनाथ मुंडे ने प्रवीण महाजन के खिलाफ दी गवाही

प्रकाश महाजन ने कहा, "गोपीनाथ मुंडे ने प्रवीण महाजन के खिलाफ गवाही दी थी. उसी क्षण से दुश्मनी शुरू हो गई और आज जो बदनामी हो रही है, वह उसी दुश्मनी की परछाई है." उन्होंने आगे कहा, "मुंडे साहब ने सारंगी और प्रवीण के नाम पर भरोसा करके ज़मीन खरीदी थी. आज उसी ज़मीन को लेकर पंकजा मुंडे के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं. लोग सिर्फ़ 'महाजन' उपनाम के कारण चुप रहते हैं, लेकिन अगर धनंजय और पंकज ने आवाज़ उठाई, तो कल उन्हें वकील मिलना भी मुश्किल हो जाएगा."

'बदनामी एक धंधा बन गई है'

प्रकाश महाजन ने सारंगी महाजन पर कड़े शब्दों में हमला बोला. उन्होंने कहा, "सारंगी को लगता है कि पंकजा बिगड़ी हुई हैं. लेकिन आप परली जाकर लोगों से पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन बिगड़ा हुआ है. आपका खून का रिश्ता भले ही न हो, लेकिन मेरा है. मुझे पता है कि उस लड़की को अपने पिता के निधन के बाद कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा. और आप सिर्फ स्वार्थ के लिए उस पर उंगली उठा रहे हैं?"

उन्होंने आगे कहा, "गोपीनाथ मुंडे के फोन के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल जाता है, प्रमोद महाजन के कहने पर आपको अमेरिका का वीज़ा मिल जाता है, उस समय आप प्रवीण महाजन, गोपीनाथ मुंडे को चला रहे थे, उनके बेटे को बदनाम करते हुए आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती?" उन्होंने सारंगी महाजन से भी पूछा.

फोंडा जैसे वकील का खर्च कैसे उठाया?

उन्होंने आगे कहा, "आपके पति कोई काम नहीं करते थे, फिर भी आपने फोंडा जैसे वकील का खर्च कैसे उठाया? तुम किताबें लेकर गांव-गांव घूमते हो और दूसरों की जीवनियों पर कीचड़ उछालते हो. तुम्हें उन्हीं पर गर्व है जिन पर शर्म आनी चाहिए. अगर प्रवीण महाजन ने सचमुच कोई किताब छापी है, तो उसमें अपनी कुछ नंगी तस्वीरें डालनी चाहिए थीं."

उन्होंने कहा, "तुमने किस पर गुस्सा नहीं दिखाया? पूनम पर भी गुस्सा दिखाया और अब पंकजा मुंडे पर भी?" "गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु के बाद उनकी बेटी पर जो कष्ट आए, उसे देखकर भी तुम चुप नहीं रह सके. तुम पुरानी दुश्मनी और स्वार्थ के चलते ही उसकी इज्जत पर हमला कर रहे हो."