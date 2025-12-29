हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNCP गुटों के अलायंस पर प्रकाश आंबेडकर का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले को सेंट्रल कैबिनेट में...'

NCP गुटों के अलायंस पर प्रकाश आंबेडकर का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले को सेंट्रल कैबिनेट में...'

Prakash Ambedkar News: वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों के साथ आने से अजित पवार ने शरद पवार के लिए रास्ता बनाकर दिया है कि वो बीजेपी की तरफ मुड़ें.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 29 Dec 2025 08:47 PM (IST)
Preferred Sources

बीएमसी समेत महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने एनसीपी (SP) की सांसद सुप्रिया सुले को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद अगर आप सुप्रिया सुले को सेंट्रल कैबिनेट में देखें तो हैरान मत होना. यह पहला कदम है, इसलिए सेक्युलर पार्टियों को सावधान रहना चाहिए. पिंपरी चिंचवड़ चुनाव में NCP के दोनों गुटों के बीच अलायंस को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रकाश आंबेडकर ने ये बात कही है.

VBA के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा, ''अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शरद पवार को कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ था, तो उनका रिश्ता कभी छिपा हुआ नहीं था. एनसीपी के दोनों गुटों के साथ आने से अजित पवार ने शरद पवार के लिए रास्ता बनाकर दिया है कि वो बीजेपी की तरफ मुड़ें.'' 

'निगम चुनाव में VBA की पॉलिटिक्स मिनी इंडिया की झलक'

आंबेडकर ने आगे कहा, ''मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी की पॉलिटिक्स मिनी-इंडिया की झलक है. राजनीतिक दलों की ताकत कुछ इलाकों में ज़्यादा है और कुछ में नहीं, और इसलिए हमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करने में मुश्किल होती है.

'BJP-RSS की पॉलिसी दूसरी पार्टियों को खत्म करने की है'

उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि BJP और RSS की पॉलिसी दूसरी पार्टियों को खत्म करने की है. आंबेडकर ने आगे कहा, ''मुंबई में हम कांग्रेस के साथ हैं. चंद्रपुर में हम शिवसेना के साथ हैं. ये अलग-अलग दायरा जो है आपके सामने है. हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी और डिसीजन-मेकिंग कमेटी का फैसला था कि हम BJP और RSS के साथ नहीं जाएंगे लेकिन हम बाकी सभी पार्टियों के साथ जाएंगे.''

पिंपरी-चिंचवड़ में चाचा के साथ लड़ेंगे अजित पवार

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने रविवार (28 दिसंबर) को बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (SP) गुट एक साथ चुनाव लड़ेंगे. साल 2023 में एनसीपी में विभाजन के बाद दोनों गुटों का यह पहला गठबंधन है. एनसीपी के ये दोनों गुट मिलकर पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी गठबंधन को टक्कर देंगे.

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read
Published at : 29 Dec 2025 08:45 PM (IST)
Tags :
Prakash Ambedkar MAHARASHTRA NEWS SUPRIYA SULE BMC Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
महाराष्ट्र
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
ओटीटी
Top Films On OTT: ओटीटी पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा, देखें टॉप 5 की लिस्ट
OTT पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा
Advertisement

वीडियोज

2025 के सबसे पॉपुलर Web Series: The Bads of Bollywood, Dupahiya, Black Warrant
2025 में जन्मे bollywood के नन्हे चमकते सितारे: Katrina-Vicky, Kiara-Sidharth, Parineeti-Raghav, Bharti-Haarsh
Mannat:🤷‍♀️करीब आकर भी रहे गए दूर, Mannat-Vikrant की अधूरी कहानी पर Suspense बरकरार #sbs
Health Insurance है लेकिन काम का नहीं? | Policy Review क्यों ज़रूरी है| Paisa Live
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
महाराष्ट्र
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
ओटीटी
Top Films On OTT: ओटीटी पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा, देखें टॉप 5 की लिस्ट
OTT पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा
क्रिकेट
Year Ender 2025: पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
जनरल नॉलेज
मैच शुरू होने से पहले क्या कप्तान को ही होता है टॉस उछालने का राइट, जानें इसको लेकर क्या है नियम?
मैच शुरू होने से पहले क्या कप्तान को ही होता है टॉस उछालने का राइट, जानें इसको लेकर क्या है नियम?
ट्रेंडिंग
Video: जंग की तैयारी कर रहे थे सैनिक, बंदर ने पीछे से लॉन्च कर दी मिसाइल, वीडियो हो रहा वायरल
जंग की तैयारी कर रहे थे सैनिक, बंदर ने पीछे से लॉन्च कर दी मिसाइल, वीडियो हो रहा वायरल
शिक्षा
CUET की तैयारी कैसे करें? सही प्लानिंग से खुलेंगे टॉप यूनिवर्सिटी के दरवाजे; पढ़ें डिटेल्स
CUET की तैयारी कैसे करें? सही प्लानिंग से खुलेंगे टॉप यूनिवर्सिटी के दरवाजे; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget