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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपितृपक्ष पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ी भीड़, VIP दर्शन बंद

पितृपक्ष पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ी भीड़, VIP दर्शन बंद

पितृपक्ष में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नाशिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 3 से 12 अक्टूबर तक VIP दर्शन बंद रहेंगे. मंदिर ट्रस्ट ने आम दर्शन व्यवस्था के लिए यह फैसला लिया है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 04 Oct 2026 09:52 AM (IST)
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पितृपक्ष के दौरान देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं. महाराष्ट्र के नाशिक स्थित प्रसिद्ध श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट ने VIP दर्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मंदिर में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2026 तक सभी तरह के VIP दर्शन बंद रहेंगे.

त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट के मुताबिक, पितृपक्ष के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करना और दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए VIP दर्शन की सुविधा को कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है.

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ट्रस्ट का कहना है कि इस फैसले का मकसद आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी से बचाना है. VIP दर्शन बंद रहने से मंदिर में आम दर्शन की व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी.

12 अक्टूबर तक VIP दर्शन की सुविधा नहीं

देवस्थान ट्रस्ट ने साफ किया है कि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक VIP दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे. इस दौरान मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सामान्य दर्शन व्यवस्था के तहत ही भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने होंगे.

पितृपक्ष के दौरान बड़ी संख्या में लोग त्र्यंबकेश्वर पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ करते हैं. ऐसे में मंदिर प्रशासन के सामने भीड़ को व्यवस्थित रखना बड़ी चुनौती होती है.

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श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील

त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे VIP दर्शन बंद किए जाने के फैसले का संज्ञान लें और मंदिर प्रशासन का सहयोग करें. ट्रस्ट ने उम्मीद जताई है कि श्रद्धालु निर्धारित दर्शन व्यवस्था का पालन करेंगे, जिससे सभी भक्तों को आसानी से दर्शन का मौका मिल सके.

मंदिर प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था 12 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी. इसके बाद VIP दर्शन को लेकर आगे का फैसला मंदिर ट्रस्ट की ओर से लिया जाएगा.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Pitru Paksha Trimbakeshwar Temple MAHARASHTRA NEWS
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