पुणे: तेंदुए के हमले के शिकार परिवारों को 5-5 लाख की मदद, डिप्टी CM शिंदे क्या बोले?

पुणे: तेंदुए के हमले के शिकार परिवारों को 5-5 लाख की मदद, डिप्टी CM शिंदे क्या बोले?

Pune News: शिरूर तालुका के पिंपरखेड में तेंदुए के हमले में मारे गए रोहन बोंबे, शिवन्या बोंबे और भागुबाई जाधव के परिवारों को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 5 लाख रुपये की सहायता दी.

By : वैभव परब | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 02 Jan 2026 11:43 PM (IST)
Preferred Sources

पुणे के शिरूर तालुका के पिंपरखेड गांव में तेंदुए के हमले में मृत्युमुखी पड़े रोहन बोंबे, शिवन्या बोंबे और भागुबाई जाधव के परिजनों को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से प्रति परिवार पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. आज विधायक शरद सोनावणे और युवासेना के मराठवाड़ा निरीक्षक बाजीराव चव्हाण के हाथों यह सहायता पीड़ित परिवारों को सौंपी गई. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित परिवारों से संवाद किया और इस घटना को अत्यंत दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

नवंबर महीने में हुई तीन अलग-अलग घटनाओं में पिंपरखेड गांव के रोहन बोंबे, शिवन्या बोंबे और भागुबाई जाधव की मृत्यु हो गई थी. तेंदुआ नरभक्षी बन जाने के कारण पूरे गाँव में भय का माहौल फैल गया था. अंततः वन विभाग ने उस तेंदुए को मार गिराया और पिंपरखेडवासियों को भय के साये से मुक्ति मिली. इसके बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वयं गांव का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और तेंदुओं के आतंक से स्थायी मुक्ति दिलाने का आश्वासन देते हुए सहायता का वचन दिया था. उसी वचन के अनुसार आज उन्होंने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान की.

'अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है यह घटना'

आज सहायता राशि मिलने के बाद तीनों पीड़ित परिवारों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया. साथ ही, इस घटना के बाद हुए आंदोलन के कारण ग्रामीणों पर दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की बात भी उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कही. उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. भले ही खोई हुई जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन शिवसेना हमेशा मजबूती से आपके साथ खड़ी रहेगी.

बड़ी संख्या में ग्रामीण थे उपस्थित

इस अवसर पर युवासेना पश्चिम महाराष्ट्र निरीक्षक सचिन बांगर, युवासेना जिलाध्यक्ष बापूसाहेब शिंदे, पंचायत समिति सदस्य डॉ. सुभाष पोकळे, शिवसेना उप-जिलाध्यक्ष अजित चव्हाण, शिवसेना तालुका प्रमुख प्रविण थोरात पाटील, निरगुडसर के सरपंच रविंद्र वळसे पाटील, वैभव पोखरकर, युवासेना तालुका प्रमुख विकास राऊत, श्रीकांत लोखंडे, किरण ढोबळे, पूर्व सरपंच नरेश ढोमे, उपसरपंच विकास वरे, कैलास बोंबे, सोपान गावशेते, लक्ष्मण गायकवाड, माऊली ढोमे सहित शिरूर और आंबेगांव तालुका के शिवसेना के सभी प्रमुख पदाधिकारी, शिवसैनिक तथा पिंपरखेड के बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.

Published at : 02 Jan 2026 11:43 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
