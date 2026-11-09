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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशरद और पार्थ पवार की लगातार दो बार मुलाकात! NCP विलय की अटकलें तेज

शरद और पार्थ पवार की लगातार दो बार मुलाकात! NCP विलय की अटकलें तेज

महाराष्ट्र में एनसीपी के महासचिव पार्थ पवार ने दूसरे दिन मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की, जहां दोनों गुटों के एक बार फिर से एक होने की संभावनाएं बन रही हैं.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 09 Nov 2026 09:38 AM (IST)
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महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे और एनसीपी के महासचिव पार्थ पवार ने रविवार (8 नवंबर) को दूसरे दिन मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की, जहां दोनों के बीच करीब दो घंटे तक चर्चा चली. इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों गुटों के एक बार फिर से एक होने की संभावनाएं बन रही हैं. बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात के बाद शाम को शरद पवार ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अलग बैठक की थी.

शरद पवार की इस दूसरी बैठक में जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे, अमोल कोल्हे, अनिल देशमुख और जितेंद्र आव्हाड शामिल थे और यह चर्चा करीब 3 घंटे तक चली. इस बैठक में शामिल नेता पहले भी विलय की बातचीत में शामिल रह चुके हैं. हालांकि, जयंत पाटिल ने बताया कि एनसीपी के नेता केवल अपने पार्टी प्रमुख से मिलने पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें शनिवार को ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी.

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प्रफुल्ल पटेल 10 नवंबर को शरद पवार से करेंगे मुलाकात 

इससे पहले एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं, जब वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों को कुछ मुद्दों पर चर्चा करते देखा गया, जिससे विलय की अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं, प्रफुल्ल पटेल 10 नवंबर को भी मुंबई में शरद पवार से मुलाकात करेंगे.

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पार्टी के अंदर मतभेदों को लेकर चल रही अटकलें

बताया जा रहा है कि इससे पहले एनसीपी के सात नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे और समीर भुजबल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसकी जानकारी न तो पार्थ पवार और न ही पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार को थी. इसके बाद से पार्टी के अंदर मतभेदों को लेकर अटकलें चल रही हैं.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 09 Nov 2026 09:38 AM (IST)
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