महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के नगराध्यक्षों को सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों की मदद के लिए पूरी ताकत से काम करने के निर्देश दिए हैं. मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में सोमवार (23 नवंबर) को शिवसेना के नगराध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में नगर परिषदों के विकास कार्यों, प्रशासनिक समस्याओं और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई.

इसके बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नगर परिषद चुनावों में शिवसेना के 63 नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष और हजारों नगरसेवक निर्वाचित हुए हैं. यह शिवसेना के इतिहास की बड़ी सफलता है. आज के प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से नगर परिषदों की जमीनी स्थिति सामने आई है. नगराध्यक्षों को आश्वासन दिया गया कि नगर विकास विभाग की ओर से उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा.

‘नगराध्यक्ष आपके द्वार’ अभियान चलाया जाएगा- एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि ‘शासन आपके द्वार’ की तर्ज पर शिवसेना की ओर से ‘नगराध्यक्ष आपके द्वार’ अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत नगराध्यक्ष घर-घर जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें. उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों के नगरसेवकों के साथ भी राजनीतिक मतभेद नहीं रखते हुए सभी को साथ लेकर शहर के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

'सूखाग्रस्त किसानों के बच्चों की शादी की जिम्मेदारी शिवसेना ने उठाई'

शिंदे ने आगे कहा कि अन्नदाता किसानों को इस संकट से उबारने के लिए लाखों हाथ मदद के लिए आगे आने चाहिए.'' उन्होंने कीर्तनकारों के माध्यम से चिंतित किसानों की काउंसलिंग करने की भी अपील की. उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, ''सूखाग्रस्त किसानों की बेटियों की शादियां तय हो चुकी हैं, लेकिन सूखे की वजह से उनकी शादियां रुकी हुई हैं. किसान चिंतित हैं, लेकिन सूखाग्रस्त किसानों के बच्चों की शादी की जिम्मेदारी शिवसेना ने उठाई है.''

युवाओं के लिए स्टडी सेंटर, खेल के मैदान को लेकर भी निर्देश

इसके साथ ही शिवसेना प्रमुख शिंदे ने नगराध्यक्षों से युवाओं के लिए अध्ययन केंद्र, खेल के मैदान और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराने से जुड़े आवश्यक प्रोजेक्ट शुरू करने के भी निर्देश दिए. उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि नमो उद्यान की तर्ज पर नगर परिषद क्षेत्रों में खेल के मैदान विकसित करने के लिए एक करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा.

किलों और दुर्ग पर स्वच्छता अभियान

एकनाथ शिंदे ने जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से किलों और दुर्गों पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने समय में जिस तरह के उपाय किए थे, उसी तर्ज पर किलों और दुर्गों पर संविधान दिवस मनाया जाएगा. उपमुख्यमंत्री शिंदे ने पार्टी के विधायकों को सलाह देते हुए कहा कि कम बोलें और ज्यादा काम करें.

राहुल गांधी लगातार भारत की छवि खराब कर रहे- एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आलोचना की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए. लेकिन वे विदेश जाकर भारत की छवि खराब करते हैं और भारत को ‘डेड इकोनॉमी’ बताते हैं.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भले ही भारत की अर्थव्यवस्था की आलोचना कर रहे हों, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विकास और आर्थिक नियोजन की सराहना की है. राहुल गांधी को इस बात पर विचार करना चाहिए. शिंदे ने कहा कि एक ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.

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