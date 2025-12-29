हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: एकनाथ शिंदे और BJP के बीच इस चुनाव में नहीं होगा गठबंधन! आज रात AB फॉर्म बांटेंगे दोनों दल

महाराष्ट्र: एकनाथ शिंदे और BJP के बीच इस चुनाव में नहीं होगा गठबंधन! आज रात AB फॉर्म बांटेंगे दोनों दल

Maharashtra Municipal Corporation Election: नवी मुंबई महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना (शिंदे गुट) और बीजेपी गठबंधन नहीं करेंगे. दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों को आवेदन करने का आदेश दिया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 29 Dec 2025 12:08 PM (IST)
महाराष्ट्र में महानगरपालिकाओं के चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा हाई है. दोनों ही गठबंधन (महायुती और महाविकास अघाड़ी) के सहयोगी दल कभी एक महानगरपालिका में एकसाथ आ जाते हैं तो दूसरी में आमने-सामने हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ नवी मुंबई मुनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी देखने को मिल रहा है. दरअसल, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी इस चुनाव के लिए गठबंधन करने को राजी नहीं हुए हैं. 

सूत्रों की मानें तो नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना और BJP के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा. दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों को आवेदन करने का आदेश दिया है. शिवसेना और BJP उम्मीदवार आज से एप्लीकेशन फाइल करना शुरू करेंगे. दोनों पार्टियां आज रात अपने उम्मीदवारों को AB फॉर्म भी बांटे देंगी.

BMC चुनाव में शिंदे बीजेपी साथ-साथ

महाराष्ट्र के बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) में एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी साथ में ही लड़ रहे हैं. हाल ही में जानकारी मिली थी कि दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कुछ हद तक सहमति बन गई है और बातचीत अंतिम चरण में हैं. दोनों ही दलों ने विश्वास जताया कि बीएमसी में महायुति सत्ता में आएगी. 

जब महायुति के नेताओं से सीट बंटवारे की बात पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, इसपर चर्चा न करते हुए यह जानना जरूरी है कि शिंदे गुट और बीजेपी मुंबई की सभी 277 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं. 

राज-उद्धव ठाकरे ने भी बना लिया यह प्लान

भले ही आने वाले मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट और MNS के बीच अलायंस का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है. इसी को लेकर राज ठाकरे ने आज मुंबई में पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है.

मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभी नेता, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, महिला और पुरुष डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, सब-डिवीजन और ब्रांच स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे. इसके साथ ही स्टूडेंट सेना के स्टेट एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट और जुड़े संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 29 Dec 2025 11:41 AM (IST)
BJP Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
