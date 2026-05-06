अजित पवार हादसे की जांच पर उठे सवाल, NCP नेता अमोल मिटकरी ने CBI जांच की मांग की

महारष्ट्र में एनसीपी नेता और विधानपरिषद विधायक अमोल मिटकरी ने कहा कि उन्होंने आज महाराष्ट्र के DGP सदानंद दाते और IPS अधिकारी तेजस्विनी सातपुते से मुलाकात की. उन्होंने आरोप लगाया कि अजित दादा के हादसे को चार महीने बीत जाने के बावजूद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है.

बारामती उप चुनाव के दौरान अंधश्रद्धा से जुड़ी कई बातें सामने आईं. उन्होंने कहा कि वे शिव, शाहू, फुले और आंबेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं और हाल ही में खरात भोंदू बाबा से जुड़ा जो मामला सामने आया है, उसके संदर्भ में उन्होंने एक पत्र भी दिया है.मिटकरी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को भी जांच के आदेश दिए गए हैं. अघोरी पूजा के एंगल से भी जांच की जाएगी.

यह भी पढ़ें : मुंबई में बुजुर्ग को 54 दिन तक रखा 'डिजिटल अरेस्ट', दिल्ली ब्लास्ट में फंसाने की धमकी देकर 41 लाख की ठगी

भोंदू बाबा से जुड़े मामले में जांच की मांग

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सामने सच्चाई आनी चाहिए. अगर यह दुर्घटना है तो स्पष्ट हो, लेकिन अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो उसकी भी गहन जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी लोगों की बारामती में जाकर अघोरी पूजा करने की हिम्मत नहीं है.

अजित दादा न्याय संघर्ष यात्रा की घोषणा

मिटकरी ने आगे बताया कि उन्होंने “अजित दादा न्याय संघर्ष यात्रा” की घोषणा की है और इस विषय पर वे जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने CBI जांच की मांग को लेकर पत्राचार भी किया है. उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग या ED से जुड़े पहलू जांच में सामने आ सकते हैं. 27, 28 और 29 जनवरी की कॉल डिटेल्स की जांच से विमान दुर्घटना से जुड़े नए तथ्य सामने आ सकते हैं. यह मांग पिछले काफी से उठ रही है. जिसके बाद अब इसमें एनसीपी नेता भी शामिल हो गए हैं.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब खरात के इतने CCTV फुटेज मिले हैं, तो अजित दादा से जुड़े CCTV क्यों नहीं मिल रहे.

यह भी पढ़ें : Mumbai News: हादसा, हत्या या आत्महत्या? मुंबई तरबूज कांड के 11 दिन बाद भी नहीं सुलझी गुत्थी