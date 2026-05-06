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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित पवार हादसे की जांच पर उठे सवाल, NCP नेता अमोल मिटकरी ने CBI जांच की मांग की

अजित पवार हादसे की जांच पर उठे सवाल, NCP नेता अमोल मिटकरी ने CBI जांच की मांग की

Mumbai News In Hindi:अमोल मिटकरी ने कहा कि उन्होंने आज महाराष्ट्र के DGP सदानंद दाते और IPS अधिकारी तेजस्विनी सातपुते से मुलाकात की.अजित पवार हादसे की जांच की मांग तेज करने को कहा.

By : सूरज ओझा | Updated at : 06 May 2026 02:14 PM (IST)
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महारष्ट्र में एनसीपी  नेता और विधानपरिषद विधायक अमोल मिटकरी ने कहा कि उन्होंने आज महाराष्ट्र के DGP सदानंद दाते और IPS अधिकारी तेजस्विनी सातपुते से मुलाकात की. उन्होंने आरोप लगाया कि अजित दादा के हादसे को चार महीने बीत जाने के बावजूद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है.

बारामती उप चुनाव के दौरान अंधश्रद्धा से जुड़ी कई बातें सामने आईं. उन्होंने कहा कि वे शिव, शाहू, फुले और आंबेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं और हाल ही में खरात भोंदू बाबा से जुड़ा जो मामला सामने आया है, उसके संदर्भ में उन्होंने एक पत्र भी दिया है.मिटकरी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को भी जांच के आदेश दिए गए हैं. अघोरी पूजा के एंगल से भी जांच की जाएगी.

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भोंदू बाबा से जुड़े मामले में जांच की मांग 

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सामने सच्चाई आनी चाहिए. अगर यह दुर्घटना है तो स्पष्ट हो, लेकिन अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो उसकी भी गहन जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी लोगों की बारामती में जाकर अघोरी पूजा करने की हिम्मत नहीं है.

अजित दादा न्याय संघर्ष यात्रा की घोषणा 

मिटकरी ने आगे बताया कि उन्होंने “अजित दादा न्याय संघर्ष यात्रा” की घोषणा की है और इस विषय पर वे जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने CBI जांच की मांग को लेकर पत्राचार भी किया है. उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग या ED से जुड़े पहलू जांच में सामने आ सकते हैं. 27, 28 और 29 जनवरी की कॉल डिटेल्स की जांच से विमान दुर्घटना से जुड़े नए तथ्य सामने आ सकते हैं. यह मांग पिछले काफी से उठ रही है. जिसके बाद अब इसमें एनसीपी नेता भी शामिल हो गए हैं.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब खरात के इतने CCTV फुटेज मिले हैं, तो अजित दादा से जुड़े CCTV क्यों नहीं मिल रहे.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 06 May 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
NCP Amol Mitkari MAHARASHTRA NEWS
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