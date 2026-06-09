नाशिक TCS मामला: शादीशुदा निकला दानिश, चार्जशीट में धर्मांतरण, शोषण और मलेशिया भेजने साजिश...

नाशिक के बहुचर्चित TCS मामले में पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल चार्जशीट ने कई सनसनीखेज दावों और आरोपों को सामने ला दिया है. पीड़िता के बयान के अनुसार, ऑफिस के कुछ सहकर्मियों ने मिलकर उसे कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया, उसका मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण किया तथा बाद में उसकी पहचान बदलकर उसे परिवार से दूर करने की योजना बनाई. चार्जशीट में आरोपी दानिश, तौसीफ, निदा खान समेत अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं.

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सहकर्मी तौसीफ और दानिश शुरुआत में उसके धार्मिक विश्वासों और जाति को लेकर टिप्पणी करते थे. बाद में प्रशिक्षण परीक्षा में असफल होने के बाद दोनों ने सहानुभूति दिखाकर उसके करीबियां बढ़ाईं. पीड़िता के अनुसार, उसे इस्लाम से जुड़े वीडियो दिखाए गए, धार्मिक कहानियां सुनाई गईं और कहा गया कि इस्लाम अपनाने से उसके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी.

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बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने, अरबी सीखने प्रेशर

चार्जशीट के अनुसार, साल 2024 में सहकर्मी निदा खान भी इस प्रक्रिया में शामिल हुई. पीड़िता का आरोप है कि उसे बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने, अरबी सीखने और धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया. उसे यह भी कहा गया कि यदि वह बीच में पीछे हटेगी तो उसे और उसके परिवार को धार्मिक दंड भुगतना पड़ेगा. पीड़िता का दावा है कि बाद में उससे कलमा पढ़वाया गया और उसका नया नाम “हनिया” रखने की बात कही गई.

शारीरिक और आर्थिक शोषण के आरोप

चार्जशीट में पीड़िता ने आरोप लगाया कि अगस्त 2023 में दानिश उसे लोनावला और बाद में एक रिसॉर्ट ले गया, जहां शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए. पीड़िता का कहना है कि इस दौरान आरोपी ने उसके साथ भावनात्मक संबंध बनाए रखे और शादी का आश्वासन देता रहा.

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि दानिश ने उससे लगातार आर्थिक लाभ उठाया. उसके पैसों से महंगे कैफे के बिल, कपड़े, घड़ियां और घरेलू सामान खरीदे गए. आरोप है कि उसने बैंक खातों और यूपीआई की जानकारी हासिल कर कई बार पैसों का इस्तेमाल किया. वहीं, जब दानिश 40 दिन के लिए जमात में गया था, तब तौसीफ ने कथित रूप से उसे ब्लैकमेल किया और शारीरिक उत्पीड़न किया.

पहचान बदलने और मलेशिया भेजने की कथित योजना

पीड़िता के बयान के अनुसार, धर्म परिवर्तन के बाद उससे मूल दस्तावेज जुटाने को कहा गया ताकि उसका नाम बदलकर नए दस्तावेज तैयार किए जा सकें. आरोप है कि दानिश ने उसे सलाह दी कि वह परिवार को नौकरी के बहाने पुणे या मुंबई शिफ्ट होने की बात बताए और बाद में धर्म परिवर्तन की जानकारी दे.

चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि तौसीफ ने पीड़िता को पासपोर्ट बनवाने और मलेशिया भेजने का सुझाव दिया था. कथित तौर पर कहा गया कि वहां उसके रिश्तेदार के घर रहने की व्यवस्था हो जाएगी और वह वहीं रहकर धार्मिक गतिविधियां जारी रख सकेगी. इतना ही नहीं, उसे यह भी कहा गया कि वहां पहुंचने के बाद आरोपियों से संपर्क न करे ताकि कोई कानूनी परेशानी न हो.

जमात के इमाम से निकाह कर लो- दानिश

मामले में एक और बड़ा खुलासा तब हुआ जब पीड़िता को पता चला कि दानिश पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. विरोध करने पर दानिश ने कथित तौर पर कहा कि उनके समुदाय में एक से अधिक विवाह संभव हैं और यदि उससे शादी नहीं हो पाती है तो वह उनकी जमात के इमाम से निकाह कर सकती है. पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया है. हालांकि, आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगी.

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