हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनासिक TCS मामले में 1500 पन्नों की पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल, कई डिजिटल सबूत शामिल

नासिक TCS मामले में 1500 पन्नों की पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल, कई डिजिटल सबूत शामिल

Nashik TCS Case: देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज CR नंबर 156/26 के तहत पहली चार्जशीट चार आरोपियों दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तर, निदा एजाज खान और मतीन माजिद पटेल के खिलाफ दाखिल की गई है.

By : सूरज ओझा | Edited By: अजीत | Updated at : 22 May 2026 10:07 PM (IST)
Preferred Sources

नासिक की एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न, धार्मिक दबाव और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयासों के चर्चित मामले में पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है. नासिक पुलिस ने करीब 1500 पन्नों की यह चार्जशीट नासिक रोड स्थित अतिरिक्त सत्र और विशेष न्यायालय में पेश की.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता की शिकायत के बाद देवलाली कैंप और मुंबई नाका पुलिस थानों में कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई थीं. शिकायतों में कार्यस्थल पर छेड़छाड़, यौन शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था.

पहली चार्जशीट 4 आरोपियों के खिलाफ हुई दाखिल

देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज CR नंबर 156/26 के तहत पहली चार्जशीट चार आरोपियों दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तर, निदा एजाज खान और मतीन माजिद पटेल के खिलाफ दाखिल की गई है. इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं.

मेलोडी पर कॉकरोच पड़ा भारी! एक तस्वीर से संजय राउत ने साधा सियासी निशाना

कई डिजिटल सबूत शामिल

जांच के दौरान SIT को कथित तौर पर यह सबूत मिले हैं कि आरोपी एक सुनियोजित आपराधिक साजिश के तहत काम कर रहे थे. पुलिस सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में मोबाइल फोन डेटा, व्हाट्सएप चैट, स्क्रीनशॉट, ईमेल ट्रेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समेत कई डिजिटल और दस्तावेजी सबूत शामिल किए गए हैं.

17 गवाहों के बयान कराए गए दर्ज

जांच एजेंसियों ने ऐसे दस्तावेज भी बरामद करने का दावा किया है जो पीड़िता की पहचान और नाम बदलने के कथित प्रयासों से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा BNSS की धारा 183 के तहत 17 गवाहों के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए हैं.

आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल

चार्जशीट में पीड़िता और आरोपियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट, पंचनामा रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, जाति प्रमाणपत्र, कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेज, पहचान परेड रिकॉर्ड और अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ियों की डिटेल्स को भी शामिल किया गया है.

कब दाखिल होगी पूरक चार्जशीट?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल उपलब्ध सबूतों के आधार पर प्राथमिक चार्जशीट दाखिल की गई है, लेकिन जांच अभी जारी है. आगे और सबूत मिलने पर BNSS की धारा 193(9) के तहत पूरक चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है.

वहीं मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज बाकी 8 एफआईआर की जांच भी जारी है और निर्धारित समय सीमा के भीतर उन मामलों में भी चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक संबंधित मामलों में आरोपियों द्वारा दाखिल सभी जमानत याचिकाएं अब तक अदालत ने खारिज कर दी हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके के पिता बोले, 'मैं चिंतित हूं क्योंकि वह अब...'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 22 May 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
TCS Nida Khan MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
नासिक TCS मामले में 1500 पन्नों की पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल, कई डिजिटल सबूत शामिल
नासिक TCS मामले में 1500 पन्नों की पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल, कई डिजिटल सबूत शामिल
महाराष्ट्र
मेलोडी पर कॉकरोच पड़ा भारी! एक तस्वीर से संजय राउत ने साधा सियासी निशाना
मेलोडी पर कॉकरोच पड़ा भारी! एक तस्वीर से संजय राउत ने साधा सियासी निशाना
महाराष्ट्र
कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके के पिता बोले, 'मैं चिंतित हूं क्योंकि वह अब...'
कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके के पिता बोले, 'मैं चिंतित हूं क्योंकि वह अब...'
महाराष्ट्र
Maharashtra News: नागपुर-हैदराबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा! पति-पत्नी और 6 साल की बेटी की गई जान
नागपुर-हैदराबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा! पति-पत्नी और 6 साल की बेटी की गई जान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रश्मिका वर्सेस कृति! इंस्टाग्राम पर शुरू हुई जुबानी जंग, क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? (22-05-26)
Vasudha: Chauhan parivaar में लौटी खुशियां! अब फैमिली ट्रिप पर करीब आएंगे Dev-Vasudha
Cocktail 2 Song ‘माशूका’ पर Copy विवाद, Trolls को Pritam ने बताया अपना “Unpaid PR Team”
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड का Support, Instagram Followers में BJP-Congress को छोड़ा पीछे
Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दक्षिण अफ्रीकी देशों में जानलेवा इबोला वायरस का प्रकोप, WHO ने चेताया; अब तक 160 संदिग्ध मौतें
दक्षिण अफ्रीकी देशों में जानलेवा इबोला वायरस का प्रकोप, WHO ने चेताया; अब तक 160 संदिग्ध मौतें
बिहार
PM मोदी की अपील पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, 'जितने भी आर्टिस्ट और उद्योगपति हैं, उनसे...'
PM मोदी की अपील पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, 'जितने भी आर्टिस्ट और उद्योगपति हैं, उनसे...'
आईपीएल 2026
'करो या मरो' मैच से पहले KKR को 440 वोल्ट का झटका, टीम का सबसे बड़ा धुरंधर IPL 2026 से बाहर
'करो या मरो' मैच से पहले KKR को 440 वोल्ट का झटका, टीम का सबसे बड़ा धुरंधर IPL 2026 से बाहर
बॉलीवुड
Box Office: 11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
इंडिया
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
एग्रीकल्चर
आपकी फसल के लिए काल बनकर आएगी गर्मी, नहीं रखे ये इंतजाम तो खाक हो जाएगा खेत
आपकी फसल के लिए काल बनकर आएगी गर्मी, नहीं रखे ये इंतजाम तो खाक हो जाएगा खेत
शिक्षा
जॉब मार्केट में नया ट्रेंड, AI से तैयार रिज्यूमे को मिल रहा ग्रीन सिग्नल
जॉब मार्केट में नया ट्रेंड, AI से तैयार रिज्यूमे को मिल रहा ग्रीन सिग्नल
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget