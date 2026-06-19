उद्धव के बाद अब शरद पवार गुट में टूट की बारी? पार्टी ने माना, 'टारगेट किया जा रहा है...'

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत के बाद अब शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं. इस बीच एनसीपी (एसपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है. मैं मानता हूं कि उन्हें सत्ता का लालच भी दिया जाता होगा, लेकिन अभी हमारे पास विधायक और सांसद हैं वो बड़ी निष्ठा के साथ शरद पवार साहब को मानने वाले हैं.

उन्होंने कहा, ''हमारे मौजूदा सांसदों की संख्या 8 है और विधायकों की संख्या 10 है, मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई शरद पवार को छोड़ेगा. मुझे ऐसा होने की अभी कोई संभावना नजर नहीं आती है.''

Mumbai, Maharashtra: NCP (SP) national spokesperson Naseem Siddiqui, on speculation about NCP (SP) MPs and MLAs joining the NDA, says, "They are being targeted, and attempts may be made to influence them. I also believe they may be offered the lure of power. However, the MLAs and… pic.twitter.com/LE4BcFVJNR — IANS (@ians_india) June 19, 2026

राजनीति में अब कोई चीज असंभव नहीं- नसीम सिद्दीकी

एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने ये भी कहा कि राजनीति में अब कोई चीज असंभव नहीं है. उन्होंने कहा, ''प्रेम तो हमने तब भी देखा जब हमारी राष्ट्रवादी टूटी. तो पहले भी शरद पवार ही नेता थे. लेकिन अजित दादा के साथ बड़े पैमाने पर लोगों ने दल बदल किया. अब राजनीति में प्रेम, निष्ठा और ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं रही है.''

Mumbai, Maharashtra: NCP (SP) national spokesperson Naseem Siddiqui, on Sharad Pawar's leadership says, "Look, in politics, nothing is impossible anymore. We saw this ourselves when the Nationalist Congress Party split. Even then, Sharad Pawar was the leader, but a large number… pic.twitter.com/SB3culr0dr — IANS (@ians_india) June 19, 2026

भरोसेमंद और ईमानदार राजनीतिक हाशिए पर हैं- नसीम सिद्दीकी

शरद पवार गुट के नेता ने आग कहा, ''हमलोग ये लगातार देख रहे हैं कि जो लोग भरोसेमंद हैं, जो ईमानदार हैं वो आज किनारे कर दिए गए हैं. वो राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गए हैं. जो लोग दलबदल कर रहे हैं, जो लोभी हैं वो सत्ता में हैं. सारा खेल सत्ता के लिए ही हो रहा है. इसलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

बता दें कि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर जोर शोर से चर्चाएं हो रही हैं. उद्धव गुट के 6 सांसदों के पाला बदलने के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं.

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