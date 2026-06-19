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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव के बाद अब शरद पवार गुट में टूट की बारी? पार्टी ने माना, 'टारगेट किया जा रहा है...'

उद्धव के बाद अब शरद पवार गुट में टूट की बारी? पार्टी ने माना, 'टारगेट किया जा रहा है...'

Maharashtra Politics: एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने शरद गुट की पार्टी में टूट की अटकलों पर कहा कि राजनीति में अब कोई चीज असंभव नहीं है. सारा खेल सत्ता के लिए ही हो रहा है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 06:11 PM (IST)
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महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत के बाद अब शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं. इस बीच एनसीपी (एसपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है. मैं मानता हूं कि उन्हें सत्ता का लालच भी दिया जाता होगा, लेकिन अभी हमारे पास विधायक और सांसद हैं वो बड़ी निष्ठा के साथ शरद पवार साहब को मानने वाले हैं. 

उन्होंने कहा, ''हमारे मौजूदा सांसदों की संख्या 8 है और विधायकों की संख्या 10 है, मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई शरद पवार को छोड़ेगा. मुझे ऐसा होने की अभी कोई संभावना नजर नहीं आती है.'' 

राजनीति में अब कोई चीज असंभव नहीं- नसीम सिद्दीकी

एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने ये भी कहा कि राजनीति में अब कोई चीज असंभव नहीं है. उन्होंने कहा, ''प्रेम तो हमने तब भी देखा जब हमारी राष्ट्रवादी टूटी. तो पहले भी शरद पवार ही नेता थे. लेकिन अजित दादा के साथ बड़े पैमाने पर लोगों ने दल बदल किया. अब राजनीति में प्रेम, निष्ठा और ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं रही है.'' 

भरोसेमंद और ईमानदार राजनीतिक हाशिए पर हैं- नसीम सिद्दीकी

शरद पवार गुट के नेता ने आग कहा, ''हमलोग ये लगातार देख रहे हैं कि जो लोग भरोसेमंद हैं, जो ईमानदार हैं वो आज किनारे कर दिए गए हैं. वो राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गए हैं. जो लोग दलबदल कर रहे हैं, जो लोभी हैं वो सत्ता में हैं. सारा खेल सत्ता के लिए ही हो रहा है. इसलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. 

बता दें कि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर जोर शोर से चर्चाएं हो रही हैं. उद्धव गुट के 6 सांसदों के पाला बदलने के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 19 Jun 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Sharad Pawar NDA MAHARASHTRA NEWS
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