नागपुर: खनन माफिया के हौसले बुलंद, नायब तहसीलदार को JCB पर लटकाकर 4km तक घसीटा, चालक गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNagpur News: खनन माफिया के हौसले बुलंद, नायब तहसीलदार को JCB पर लटकाकर 4km तक घसीटा, चालक गिरफ्तार

Nagpur News: खनन माफिया के हौसले बुलंद, नायब तहसीलदार को JCB पर लटकाकर 4km तक घसीटा, चालक गिरफ्तार

Nagpur News In Hindi: अवैध मुरूम खनन रोकने गए नायब तहसीलदार को जेसीबी पर 3 से 4 किमी घसीटा गया. पुलिस ने चालक मयूर थोटे को गिरफ्तार कर लिया है. प्रशासन पर हमले से इलाके में हड़कंप मच गया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 May 2026 08:55 AM (IST)
Preferred Sources

नागपुर जिले के कुही तहसील में अवैध मुरूम उत्खनन करने वाले माफियाओं की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है. अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंचे राजस्व विभाग की टीम पर मुरूम माफियाओं ने हमला कर दिया. इतना ही नहीं, जेसीबी मशीन रोकने के लिए उस पर चढ़े नायब तहसीलदार को आरोपी चालक ने जेसीबी पर लटकाए हुए करीब 3 से 4 किलोमीटर तक घसीटा.

5 मई की रात करीब 11:30 बजे कुही तहसील के बोरी नाईक इलाके में अवैध मुरूम उत्खनन की सूचना मिली. सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकाळजे राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, कार्रवाई के दौरान जेसीबी चालक ने वाहन रोकने के बजाय मौके से भागने की कोशिश की. इसी दौरान नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकाळजे जेसीबी को रोकने के लिए चलती मशीन पर चढ़ गए. आरोप है कि चालक ने जेसीबी नहीं रोकी और उन्हें मशीन पर लटकती हालत में करीब 3 से 4 किलोमीटर तक घसीटता ले गया. इस दौरान उन्हें नीचे गिराकर घायल करने की कोशिश भी की गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की आहट मिलते ही आरोपी जेसीबी छोड़कर फरार हो गया.

ये भी पढ़िए- इस्तीफा न देने पर ममता बनर्जी को AIMIM नेता वारिस पठान की नसीहत, 'जो जीत नहीं पाए वो...'

पुलिस ने जेसीबी चालक को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जेसीबी चालक मयूर थोटे को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और अवैध उत्खनन करने वालों के बढ़ते हौसले एक बार फिर उजागर हुए हैं. बताया जा रहा है कि जेसीबी पर लटकते हुए नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकाळजे ने खुद इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है.

ये भी पढ़िए- शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 07 May 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS POLICE NAGPUR NEWS Illegal Murrum Mining
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Nagpur News: खनन माफिया के हौसले बुलंद, नायब तहसीलदार को JCB पर लटकाकर 4km तक घसीटा, चालक गिरफ्तार
नागपुर: खनन माफिया के हौसले बुलंद, नायब तहसीलदार को JCB पर लटकाकर 4km तक घसीटा, चालक गिरफ्तार
महाराष्ट्र
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
महाराष्ट्र
इस्तीफा न देने पर ममता बनर्जी को AIMIM नेता वारिस पठान की नसीहत, 'जो जीत नहीं पाए वो...'
इस्तीफा न देने पर ममता बनर्जी को AIMIM नेता वारिस पठान की नसीहत, 'जो जीत नहीं पाए वो...'
महाराष्ट्र
Pune News: मार्कशीट विवाद बना खूनखराबे की वजह! पिता ने 9 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट
मार्कशीट विवाद बना खूनखराबे की वजह! पिता ने 9 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट
Advertisement

वीडियोज

Basirhat में खूनी संघर्ष! झंडा लगाने पर BJP कार्यकर्ता को मारी गोली | West Bengal Result | Mamata
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA हत्या मामले में TMC का सनसनीखेज सच! | West Bengal Result
Sansani: लव स्टोरी का काला जादू ! | Crime News |
Bharat Ki Baat : धमाकों से दहला Punjab , Jalandhar और Amritsar में ब्लास्ट | Punjab Blasts 2026
Sandeep Chaudhary: विपक्ष के फाइनल गेम पर पत्रकारों का सबसे सटीक विश्लेषण | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कार तेज स्पीड में थी, तभी अचानक...', शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ मर्डर में चश्मदीद ने abp न्यूज़ को बताई आंखों देखी
'कार तेज स्पीड में थी, तभी अचानक...', शुभेंदु के PA मर्डर केस में चश्मदीद ने abp न्यूज़ को बताई आंखों देखी
बिहार
'चाचा जी को निर्जीव ही बना दिया', सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर रोहिणी आचार्य ने शेयर किया कार्टून
'चाचा जी को निर्जीव ही बना दिया', सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर रोहिणी आचार्य का बड़ा तंज
आईपीएल 2026
Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
इंडिया
बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद शुभेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या, TMC का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद शुभेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या, TMC का आया पहला रिएक्शन
साउथ सिनेमा
Spirit Box Office: 'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?
'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या हासिल कर पाएंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ?
चुनाव 2026
Election Results 2026 Highlights: तमिलनाडु में फिर चुनाव कराने की मांग, TVK के पास बहुमत न होने का इस नेता ने किया दावा
तमिलनाडु में फिर चुनाव कराने की मांग, TVK के पास बहुमत न होने का इस नेता ने किया दावा
महाराष्ट्र
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
जनरल नॉलेज
Mamata Banerjee Refuses Resign: क्या इस्तीफा नहीं देने पर ममता बनर्जी पर हो सकता है केस, जानिए क्या कहता है नियम?
क्या इस्तीफा नहीं देने पर ममता बनर्जी पर हो सकता है केस, जानिए क्या कहता है नियम?
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget