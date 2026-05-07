नागपुर: खनन माफिया के हौसले बुलंद, नायब तहसीलदार को JCB पर लटकाकर 4km तक घसीटा, चालक गिरफ्तार

नागपुर जिले के कुही तहसील में अवैध मुरूम उत्खनन करने वाले माफियाओं की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है. अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंचे राजस्व विभाग की टीम पर मुरूम माफियाओं ने हमला कर दिया. इतना ही नहीं, जेसीबी मशीन रोकने के लिए उस पर चढ़े नायब तहसीलदार को आरोपी चालक ने जेसीबी पर लटकाए हुए करीब 3 से 4 किलोमीटर तक घसीटा.

5 मई की रात करीब 11:30 बजे कुही तहसील के बोरी नाईक इलाके में अवैध मुरूम उत्खनन की सूचना मिली. सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकाळजे राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, कार्रवाई के दौरान जेसीबी चालक ने वाहन रोकने के बजाय मौके से भागने की कोशिश की. इसी दौरान नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकाळजे जेसीबी को रोकने के लिए चलती मशीन पर चढ़ गए. आरोप है कि चालक ने जेसीबी नहीं रोकी और उन्हें मशीन पर लटकती हालत में करीब 3 से 4 किलोमीटर तक घसीटता ले गया. इस दौरान उन्हें नीचे गिराकर घायल करने की कोशिश भी की गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की आहट मिलते ही आरोपी जेसीबी छोड़कर फरार हो गया.

ये भी पढ़िए- इस्तीफा न देने पर ममता बनर्जी को AIMIM नेता वारिस पठान की नसीहत, 'जो जीत नहीं पाए वो...'

पुलिस ने जेसीबी चालक को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जेसीबी चालक मयूर थोटे को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और अवैध उत्खनन करने वालों के बढ़ते हौसले एक बार फिर उजागर हुए हैं. बताया जा रहा है कि जेसीबी पर लटकते हुए नायब तहसीलदार बुद्धभूषण निकाळजे ने खुद इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है.

ये भी पढ़िए- शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'