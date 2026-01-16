BMC चुनाव: BJP की तेजस्वी घोसालकर की बड़ी जीत, उद्धव गुट को 10 हजार से अधिक वोटों से हराया

मुंबई महानगरपालिका के चुनाव में बीजेपी की तेजस्वी घोसालकर ने जीत दर्ज कर ली है. उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार को 10 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है. तेजस्वी घोसालकर मुंबई के दहिसर वार्ड नंबर-2 से चुनाव मैदान में थीं. तेजस्वी घोसालकर ने पिछले महीने शिवसेना (यूबीटी) का साथ छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी.

साल 2017 के बीएमसी चुनावों में उन्होंने शिवसेना के टिकट पर वार्ड नंबर-1 से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी. एक बार फिर घोसालकर ने बड़ी जीत हासिल करते हुए अपना दबदबा कायम रखा. बता दें कि साल 2022 में उनके पति अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

रुझानों में महायुती गठबंधन आगे

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव के मतों की गिनती शुक्रवार (16 जनवरी) की सुबह शुरू होने के बाद , 227 वार्ड में से 210 वार्ड के रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उसकी सहयोगी शिवसेना चुनाव में आगे हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन विभिन्न टीवी चैनल के अनुसार, मुंबई के 92 वार्ड में बीजेपी आगे है जबकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 26 वार्ड में आगे है.

महायुति बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब

रुझानों के अनुसार, महायुति गठबंधन बीएमसी में सत्ता हासिल करने के लिए जरूरी 114 के बहुमत के आंकड़े को पार करने की स्थिति में है. विभिन्न टीवी चैनल ने बताया कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी वंचित बहुजन आघाडी के साथ लातूर नगर निगम में सत्ता हासिल कर ली है.

करीब दो दशक बाद साथ आए ठाकरे चचेरे भाई मुंबई में सत्तारूढ़ गठबंधन से पीछे हैं. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) 60 वार्ड में और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नौ सीटों पर आगे है.

शिंदे के गढ़ में कैसी है स्थिति

टीवी चैनल ने बताया कि शिंदे के गढ़ ठाणे में उनकी पार्टी 131 में से 18 वार्ड में आगे है जबकि सहयोगी बीजेपी 10 वार्ड में आगे है. पुणे में बीजेपी ने राकांपा को काफी पीछे छोड़ दिया है. वह 43 सीट पर आगे है. इसके बाद कांग्रेस सात, राकांपा पांच और राकांपा (शरदचंद्र पवार) तीन सीट पर आगे हैं.

पिंपरी चिंचवड में बीजेपी 70 सीट पर आगे है जबकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा 40 सीट पर आगे है. पुणे और पिंपरी चिंचवड में दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा है.

'एग्जिट पोल' में किसकी हुई थी जीत

‘एग्जिट पोल’ (चुनाव बाद सर्वेक्षण) में बृहस्पतिवार को हुए 29 नगर निगमों के चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की भारी जीत का अनुमान जताया गया है.अधिकारियों के अनुसार, बीएमसी के चुनाव में 52.94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया जो 2017 में हुए 55.53 प्रतिशत मतदान से कम है.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का वार्षिक बजट 74,400 करोड़ रुपये से अधिक है. यहां चार साल की देरी के बाद चुनाव कराए गए.चुनाव से पहले एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में उद्धव और राज ठाकरे पिछले महीने साथ आए, वहीं राकांपा के प्रतिद्वंद्वी धड़ों ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड में स्थानीय गठबंधन किया.

कई साल बाद हुए नगर निगम के चुनाव

इन नगर निगमों के चुनाव कई वर्षों के अंतराल के बाद कराए गए जबकि इनमें से अधिकतर के कार्यकाल 2020 से 2023 के बीच समाप्त हो गए थे. इनमें से नौ नगर निगम मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में आते हैं.

जिन नगर निगमों में मतदान हुआ, उनमें मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपुर, परभणी, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघाला, पनवेल, भिवंडी-निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली-मिरज-कुपवाड, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी शामिल हैं.