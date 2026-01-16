हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रKalyan Dombivali Municipal Corporation Election 2026 Live: कल्याण डोंबिवली में कौन जीतेगा चुनाव? 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती

Kalyan Dombivali Municipal Corporation Election 2026 Live: कल्याण डोंबिवली में कौन जीतेगा चुनाव? 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती

KDMC Election Result 2026 Live

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 16 Jan 2026 07:27 AM (IST)

LIVE

Kalyan Dombivali Municipal Corporation Election Results 2026 Live Updates Vote Counting Winner Loser BJP Shiv Sena INC NCP KDMC Maharashtra Election Kalyan Dombivali Municipal Corporation Election 2026 Live: कल्याण डोंबिवली में कौन जीतेगा चुनाव? 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती
Kalyan Dombivali Municipal Corporation Election 2026
Source : एबीपी लाइव

Background

कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका (KDMC) में वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे शुरू होगी, जिसके साथ ही 15 जनवरी को पूरे शहर में हुए नागरिक चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी. यह चुनाव महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओ के लिए एक साथ हुए चुनावों का हिस्सा था. कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका में 122 पार्षद सीटें हैं.  मेयर और डिप्टी मेयर जैसे पद खाली थे और नगर आयुक्त प्रशासक के तौर पर काम कर रहे थे.

वोटों की गिनती की देखरेख के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव अधिकारियों के साथ आज सुबह काउंटिंग सेंटर खोले गए. मान्यता प्राप्त पार्टी एजेंट और पर्यवेक्षक गिनती प्रक्रिया की निगरानी के लिए तय जगहों पर मौजूद हैं. राज्य चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रियाओं के पालन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की सुरक्षित हैंडलिंग की निगरानी कर रहा है.

वोटिंग से पहले, कई सीटों पर बिना विरोध के फैसला हो गया था; कई उम्मीदवारों ने, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसकी सहयोगी शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवारों ने, उन सीटों पर जीत हासिल की जहां प्रतिद्वंद्वी नामांकन नहीं थे या जांच के दौरान खारिज कर दिए गए थे, जिससे उन पार्टियों को गिनती से पहले ही शुरुआती फायदा मिला.

चुनाव प्रचार के दौरान कुछ वार्डों में विवाद और तनाव देखा गया. डोंबिवली के तुकाराम नगर में, वोट के बदले पैसे देने के आरोपों के बीच राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं, जिसके बाद वोटिंग से पहले अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई और जांच शुरू की गई.

कल्याण-डोंबिवली के मतदाताओं ने, मुंबई के बाहर अन्य महानगर पालिकाओ की तरह, राज्य की बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली के तहत अपने-अपने वार्डों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कई वोट डाले. बहु-सदस्यीय वार्ड व्यवस्था और सीट आवंटन पर इसके प्रभाव का विवरण गिनती आगे बढ़ने के साथ सामने आएगा.

आज बाद में जैसे-जैसे रुझान सामने आएंगे, राजनीतिक पार्टियों और निवासियों के बीच उत्सुकता बनी हुई है. राज्य चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक परिणामों को मंजूरी मिलने के बाद, यह चुनी हुई नागरिक संस्था के गठन और अगले कार्यकाल के लिए KDMC के भीतर मेयर नेतृत्व के बाद के चयन का मार्ग प्रशस्त करेगा.

Load More
Tags :
Maharashtra Municipal Election Kalyan Dombivali Result 2026 Kalyan Dombivali Nagar Nigam
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
इंडिया
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
बॉलीवुड
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक आर्यन ने उठाया बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक का बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Sandeep Chaudhary: 10% वोट पर दंगल...2027 में किसका मंगल? विश्लेषकों ने खोला राज | UP News
BMC Election 2026 EXIT Poll: सभी एग्जिट पोल में BJP गठबंधन आगे..ठाकरे ब्रदर्स का खेल खत्म?
Bharat Ki Baat : 27 में Mayawati किसका खेल बिगाड़ेंगी? | Brahman Vote Bank | BSP | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
इंडिया
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
बॉलीवुड
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक आर्यन ने उठाया बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक का बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महानगरपालिका रिजल्ट: नतीजों से पहले जानें 2017 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती?
महाराष्ट्र महानगरपालिका रिजल्ट: नतीजों से पहले जानें 2017 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती?
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव विवाद में नया मोड़, खुशी मुखर्जी पर 100 करोड़ के मानहानि का केस हुआ दर्ज
सूर्यकुमार यादव विवाद में नया मोड़, खुशी मुखर्जी पर 100 करोड़ के मानहानि का केस हुआ दर्ज
यूटिलिटी
इस एप से बुक किया ट्रेन का टिकट तो मिलेगा अलग से डिस्काउंट, जान लें फायदे की बात
इस एप से बुक किया ट्रेन का टिकट तो मिलेगा अलग से डिस्काउंट, जान लें फायदे की बात
शिक्षा
मोबाइल में उलझे नन्हे बच्चे, पढ़ाई से दूर होते छात्र; कैसे दिखाएं सही दिशा?
मोबाइल में उलझे नन्हे बच्चे, पढ़ाई से दूर होते छात्र; कैसे दिखाएं सही दिशा?
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget