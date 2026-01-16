कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका (KDMC) में वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे शुरू होगी, जिसके साथ ही 15 जनवरी को पूरे शहर में हुए नागरिक चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी. यह चुनाव महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओ के लिए एक साथ हुए चुनावों का हिस्सा था. कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका में 122 पार्षद सीटें हैं. मेयर और डिप्टी मेयर जैसे पद खाली थे और नगर आयुक्त प्रशासक के तौर पर काम कर रहे थे.

वोटों की गिनती की देखरेख के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव अधिकारियों के साथ आज सुबह काउंटिंग सेंटर खोले गए. मान्यता प्राप्त पार्टी एजेंट और पर्यवेक्षक गिनती प्रक्रिया की निगरानी के लिए तय जगहों पर मौजूद हैं. राज्य चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रियाओं के पालन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की सुरक्षित हैंडलिंग की निगरानी कर रहा है.

वोटिंग से पहले, कई सीटों पर बिना विरोध के फैसला हो गया था; कई उम्मीदवारों ने, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसकी सहयोगी शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवारों ने, उन सीटों पर जीत हासिल की जहां प्रतिद्वंद्वी नामांकन नहीं थे या जांच के दौरान खारिज कर दिए गए थे, जिससे उन पार्टियों को गिनती से पहले ही शुरुआती फायदा मिला.

चुनाव प्रचार के दौरान कुछ वार्डों में विवाद और तनाव देखा गया. डोंबिवली के तुकाराम नगर में, वोट के बदले पैसे देने के आरोपों के बीच राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं, जिसके बाद वोटिंग से पहले अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई और जांच शुरू की गई.

कल्याण-डोंबिवली के मतदाताओं ने, मुंबई के बाहर अन्य महानगर पालिकाओ की तरह, राज्य की बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली के तहत अपने-अपने वार्डों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कई वोट डाले. बहु-सदस्यीय वार्ड व्यवस्था और सीट आवंटन पर इसके प्रभाव का विवरण गिनती आगे बढ़ने के साथ सामने आएगा.

आज बाद में जैसे-जैसे रुझान सामने आएंगे, राजनीतिक पार्टियों और निवासियों के बीच उत्सुकता बनी हुई है. राज्य चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक परिणामों को मंजूरी मिलने के बाद, यह चुनी हुई नागरिक संस्था के गठन और अगले कार्यकाल के लिए KDMC के भीतर मेयर नेतृत्व के बाद के चयन का मार्ग प्रशस्त करेगा.