महाराष्ट्र: ATS ने टीचर इब्राहिम के घर मारी रेड, आतंकी गतिविधियों से जुडे़ होने का शक

महाराष्ट्र में आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) ने मुंब्रा कौसा में एक बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान कार्रवाई करते हुए शिक्षक इब्राहिम आबिदी के घर पर छापेमारी की है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आबिदी मुंब्रा कौसा में किराये के मकान में रहता था और हर रविवार कुर्ला की एक मस्जिद में उर्दू पढ़ाने जाया करता था.



एटीएस सूत्रों के मुताबिक, आबिदी की दूसरी पत्नी कुर्ला में रहती है, और उसकी तलाश में एटीएस ने उसके घर पर भी छापा मारा है. जांच एजेंसी को शक है कि आबिदी बच्चों को आतंकी विचारधारा की ओर झुकाने और उन्हें दहशतवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहा था.

छापेमारी के दौरान मिले कई अहम सबूत

छापेमारी के दौरान एटीएस ने घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं. इन सामग्रियों की तकनीकी जांच (analysis) की जा रही है ताकि आतंकी नेटवर्क से किसी संभावित संबंध की पुष्टि की जा सके.



बताया जा रहा है कि हाल ही में पुणे में अल-कायदा से जुड़ा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से संदिग्ध साहित्य बरामद हुआ था. उसी मामले की कड़ी में अब मुंब्रा में ये छापेमारी की गई है.

एटीएस पहले भी पुणे से कर चुकी है एक गिरफ्तार

एटीएस ने पहले भी पुणे से जुबैर इलियास हंगरगेकर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिस पर ‘अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट’ (AQIS) के समर्थन में जिहाद का प्रचार कर देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है.

बता दें राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद केंद्रीय जांच एजेसिंयों के अलावा सभी सुरक्षा एजेंसियों अलर्ट मोड पर हैं. इस घटना के बाद जगह-जगह कार्रवाई की जा रही है. साथ ही इलाके के कई प्रमुख स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इसके अलावा जांच एजेसियां पूरी तरह किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए निगरानी कर रही हैं.