मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, 3 दिन में 5 केस दर्ज, करोड़ों के ड्रग्स और सोना बरामद

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर कस्टम विभाग, मुंबई कस्टम जोन-III के अधिकारियों ने गुरुवार (6 नवंबर) से रविवार (9 नवंबर) के बीच कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी और सोने की तस्करी से जुड़े 5 मामलों का भंडाफोड़ किया है.

इस दौरान कुल 13.84 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) और 358 ग्राम सोना बरामद किया गया है. बरामद मादक पदार्थों की कुल अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग ₹13.84 करोड़ आंकी गई है.

पांचो मामलों पर एक नजर

गुरुवार (6 नवंबर) को कस्टम विभाग ने फ्लाइट नंबर 6E 1060 (बैंकॉक से मुंबई) में विशेष गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारियों ने एक यात्री को पकड़ा. जांच में यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग से 2.873 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद हुआ. बरामद माल की कीमत लगभग ₹2.87 करोड़ बताई गई है. कस्टम ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया.

फुकेत से मुंबई आ रही फ्लाइट में इतना माल

दूसरा मामला शुक्रवार (7 नवंबर) को फ्लाइट नंबर SG 82 फुकेत से मुंबई की आ रही थी. इसमें एपीआईएस प्रोफाइलिंग के आधार पर दो यात्रियों को रोका गया. जांच में उनके सामान से 4.022 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद किया गया, जिसकी बाजार कीमत करीब ₹4.02 करोड़ है. दोनों यात्रियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया.

कस्टम ने दो यात्रियों को दबोचा

इसके साथ ही तीसरा मामला शनिवार (8 नवंबर) का है. इस दौरान बैंकॉक से मुंबई आ रही फ्लाइट नंबर TG 351 में विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए कस्टम ने दो यात्रियों को पकड़ा. जांच में उनके ट्रॉली बैग से 3.999 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग ₹3.99 करोड़ है. इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया.

स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर यात्री से बरामद हुआ सामान

मुंबई एयरपोर्ट पर चौथा मामला नैरोबी से मुंबई आ रही फ्लाइट से सामने आया. इस दौरान फ्लाइट नंबर KQ 204 में स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर एक यात्री की तलाशी में 22 कैरेट के पिघले हुए सोने के बार बरामद हुए. बरामद सोने का कुल वजन 358 ग्राम और मूल्य ₹37,74,215/- बताया गया है.

इसके अलावा पांचवा और आखिरी मामला भी शनिवार को दर्ज किया गया. इसमें फ्लाइट नंबर SL 218 (बैंकॉक से मुंबई) में स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर पकड़े गए एक यात्री के ट्रॉली बैग से 2.946 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद हुआ. बता दें बरामद की गई ड्रग्स की कीमत लगभग ₹2.94 करोड़ है. आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया.

इन पांचों मामलों में 13.84 किलोग्राम मादक पदार्थ (हाइड्रोपोनिक वीड), 358 ग्राम सोना बरामद हुआ है. इस कुल कीमत करीब 13.84 करोड़ से अधिक आंकी गई है. मुंबई कस्टम जोन-III ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि तस्करी के हर प्रयास को विफल किया जा सके.