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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai Weather: मुंबई में जल्द दस्तक देगा दक्षिण-पश्चिम मानसून, IMD ने अगले 48 घंटे के लिए दिया बड़ा अपडेट

Mumbai Weather: मुंबई में जल्द दस्तक देगा दक्षिण-पश्चिम मानसून, IMD ने अगले 48 घंटे के लिए दिया बड़ा अपडेट

Mumbai Weather News: मुंबई में इस साल भी लोगों को मानसून का लंबा इंतजार है. ऐसे में मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 22 जून को महाराष्ट्र, तेलंगाना के हिस्सों में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 23 Jun 2026 06:24 AM (IST)
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मुंबई में इस साल मानसून का लंबा इंतजार देखने को मिल रहा है. जून महीने के आखिरी हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, मगर गर्मी से मुंबई के लोग बेहाल है. भीषड़ गर्मी और बारिश ना होने से पानी की किल्लत भी बढ़ गई है . इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 22 जून को महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कई और हिस्सों में आगे बढ़ते हुए अपनी प्रगति जारी रखी है.

अगले 48 घंटों में दक्षिण-पश्चिम मानसून मुंबई में बढ़ सकती है आगे

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल अलीबाग, पुणे, निजामाबाद, दंतेवाड़ा, बलांगीर, सुंदरगढ़, चतरा, गया और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है. मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, जिसके चलते दक्षिण-पश्चिम मानसून मुंबई सहित महाराष्ट्र के शेष हिस्सों में आगे बढ़ सकता है.

इसके अलावा तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है. फिलहाल मौसम विभाग लगातार मानसून की प्रगति पर नजर बनाए हुए है. यदि अनुकूल परिस्थितियां बनी रहीं, तो मुंबई में भी जल्द मानसून की आधिकारिक एंट्री हो सकती है.

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हालांकि 21-22 जून को मुंबई के आस-पास देखने को मिली बारिश

रविवार 21 जून और सोमवार 22 जून की सुबह मुंबई और आस पास के इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली. हालांकि बारिश थमने के बाद फिर कड़ी धूप ने मौसम का मिजाज बदल दिया और गर्मी का असर दिखने लगा. मौसम विभाग के नए अपडेट के बाद मुंबईकरों को जल्द मानसून के आगमन की उम्मीद है. 

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 23 Jun 2026 06:24 AM (IST)
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