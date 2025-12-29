गठबंधन से इनकार के बाद कांग्रेस पर उद्धव गुट का तीखा हमला, कहा- 'सिंगल डिजिट में सिमट जाएंगे'

बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनावी माहौल के बीच शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस के रिश्तों पर एक बार फिर तल्खी दिखी है. शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उन्हें हमने किनारे लाकर पानी पिलाया और अब वो छोड़ कर भाग गए.

आनंद दुबे ने अपने बयान में कहा, “साल 2019 के पहले कांग्रेस की नाव डूब चुकी थी. बीच समुद्र में डूबी थी. हम अपनी नाव ले गए. उनको उतारा, अपनी नाव में बिठाया और उनको किनारे लाकर पानी पिलाया, चाय पिलाया. जब वो होश में आए तो हमारी नाव छीन कर भाग गए. हमारी नाव आप कितना छीनेंगे? हमारे पास तो कई सारी नावें हैं. हम किसी पर भी बैठ जाएंगे.”

ठाकरे ब्रांड के इस्तेमाल का आरोप

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने शिवसेना (यूबीटी) का पूरा फायदा उठाया. उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने हमारा फायदा उठाया. हमारे कामों का, हमारे नामों का फायदा उठाया. ठाकरे ब्रांड का फायदा उठाया. उद्धव ठाकरे के कोरोना के समय किए गए जो अच्छे काम का फायदा उठाया और हमारे कंधे पर बैठकर बंदूक चलाना चाहते हो.”

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) spokesperson Anand Dubey says, "…Before 2019, the Congress was already sinking. We gave them space in our boat and helped them survive. Once they recovered, they snatched our boat and ran away... Congress took advantage of us and exploited… pic.twitter.com/08O0lEJxLy — IANS (@ians_india) December 29, 2025

बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप

आनंद दुबे ने यह भी कहा कि कांग्रेस की राजनीति का मकसद शिवसेना (यूबीटी) को कमजोर कर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना है. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हो. असंभव है.

अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस के भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा, “कांग्रेस का दारुण पराभव होगा मुंबई में और कांग्रेस का खाता खोलना मुश्किल होगा मुंबई में. डबल डिजिट में नहीं आ पाएगी कांग्रेस पार्टी. सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी.”

इस बयान के बाद मुंबई की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस के बीच बढ़ती तल्खी का असर आने वाले दिनों में गठबंधन और चुनावी रणनीतियों पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है.