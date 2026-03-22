BMC का बड़ा एक्शन, BJP विधायक के आरोपों के बाद 150 करोड़ का रोड मार्किंग टेंडर रद्द

मुंबई नगर निगम यानी BMC ने BJP विधायक और मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने के बाद 150 करोड़ रुपये के रोड मार्किंग टेंडर को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है. BMC प्रशासन ने निविदा रद्द कर तकनीकी विशिष्टताओं की समीक्षा करने का निर्णय लिया है ताकि भविष्य में यह प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी हो सके.

मनमाने फंड आवंटन का लगाया था आरोप

विधायक अमित साटम ने इस टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और फंड के मनमाने आवंटन का मुद्दा उठाते हुए दावा किया था कि यह टेंडर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. उन्होंने BMC कमिश्नर को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि निविदा की शर्तें कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई थीं जिससे सामग्री की दरें बाजार भाव से कहीं अधिक दिखाई गई थीं.

फिर नए खर्च की क्या जरूरत थी - साटम का सवाल

साटम ने यह भी सवाल उठाया कि जब हाल ही में इसी तरह के सड़क कार्यों के लिए बड़ी राशि पहले ही मंजूर की जा चुकी थी तो इतने बड़े पैमाने पर नए खर्च की तत्काल आवश्यकता क्या थी. उनके इस सवाल ने पूरे टेंडर की प्रक्रिया पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए. उनके हस्तक्षेप के बाद BMC प्रशासन को टेंडर रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा.

बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने का लक्ष्य

विधायक साटम के अनुसार इस कदम का उद्देश्य अनावश्यक सौंदर्य कार्यों के बजाय आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता देना और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करना है. BMC प्रशासन अब तकनीकी विशिष्टताओं की समीक्षा करेगा ताकि नई निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और किसी भी चुनिंदा ठेकेदार को विशेष लाभ न मिल सके.