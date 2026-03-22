जोधपुर में ITBP जवान पर गंभीर आरोप, पत्नी-मां से मारपीट का आरोप, पुलिस पर उठे सवाल
Jodhpur News In Hindi: ITBP में तैनात जय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह अपनी पत्नी और मां के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है.पुलिस ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है.
राजस्थान के जोधपुर में घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ITBP में तैनात जय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह अपनी पत्नी और मां के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है.
पीड़िता रेखा का आरोप है कि वह लंबे समय से न्याय के लिए पुलिस थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. रेखा के अनुसार, जब भी जय सिंह छुट्टी लेकर घर आता है, वह घर में विवाद करता है और पत्नी, मां के साथ-साथ छोटे बच्चों के साथ भी मारपीट करता है.
दूसरी महिला से संबंध का आरोप
पत्नी ने यह भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जय सिंह किसी दूसरी महिला के साथ शादी करना चाहता है. रेखा का कहना है कि वह तलाक देने से इनकार कर रही है, इसी कारण उसके साथ लगातार हिंसा की जा रही है. उसने बताया कि उसकी सास भी जय सिंह को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता और उनके साथ भी मारपीट करता है.
पति का वीडियो भी किया वायरल
पत्नी ने अपने पति की नाजायज करतूतो का वीडियो भी दिखाया हैं. जिसमें किसी अन्य महिला के साथ उसका पति बुलेट पर घूमते हुए दिखाई दे रहा है. सिर्फ तलाक लेने के लिए हैवान बना पति. पत्नी के साथ आरोपी पति बच्चों के साथ भी मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है. फिलहाल इस मामले में अभी पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. जबकि मामला पुलिस के संज्ञान में है.
यह मामला न सिर्फ घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं को उजागर करता है, बल्कि पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े करता है. अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है.
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Source: IOCL