6 महीने बाद मुंबई पुलिस को मिली कामयाबी, 4 महीने की बच्ची वाराणसी के अनाथालय से रेस्क्यू

मुंबई के MRA मार्ग पुलिस ने 6 महीने पहले अगवा हुई 4 महीने की बच्ची को वाराणसी के एक अनाथालय से रेस्क्यू कर लिया है. यह बच्ची 20 मई 2025 को CSMT स्टेशन के पास से गायब हुई थी. सोलापुर का यह परिवार St. George Hospital में इलाज के लिए आया था और स्टेशन पर रुकने के दौरान खाना देने के बहाने किसी ने बच्ची का अपहरण कर लिया.

मुंबई पुलिस के जोन 1 के DCP प्रवीण मुंढे ने बताया कि इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने सैकड़ों CCTV फुटेज की जांच की. फुटेज से पता चला कि आरोपी बच्ची को लेकर लोकल ट्रेन से LTT पहुंचा और वहां से एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा भुसावल और मध्य प्रदेश होते हुए आगे गया.

10 दिनों तक वाराणसी में रही टीम

इसके बाद मुंबई पुलिस ने दो टीमें गठित कीं, जो 8–10 दिनों तक वाराणसी में रुकीं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. सितंबर में भी दोबारा टीमें भेजी गईं, लेकिन उस समय भी बच्ची नहीं मिल पाई. इसी महीने MRA मार्ग पुलिस ने ऑपरेशन ‘शोध’ के तहत एक बार फिर वाराणसी में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इस दौरान टीम ने शहर में सैकड़ों पोस्टर लगाए, स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया और मामले को लोकल न्यूज़ चैनलों पर चलवाया.

अनाथालय में मिली बच्ची

इसी प्रयास का नतीजा था कि वाराणसी के एक पत्रकार ने पुलिस को बताया कि एक मराठी भाषा बोलने वाली बच्ची को एक अनाथालय में रखा गया है. पुलिस की टीम वहां पहुंची तो सामने आया कि उसी बच्ची को जून महीने में स्थानीय पुलिस द्वारा अनाथालय में भेज दिया गया था.

इस केस की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्ची को ढूंढने के लिए 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी अलग-अलग इलाकों में तैनात रहे. उन्होंने रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों, अनाथालयों और कई शहरों में लगातार तलाशी अभियान चलाया.

आरोपी अभी फरार

यह लगातार 6 महीने तक चली कड़ी मेहनत और समन्वय का ही परिणाम है कि बच्ची सुरक्षित मिल गई लेकिन अपहरण करने वाला आरोपी अभी भी फरार है. पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश तेजी से जारी है और उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. फ़िलहाल मुंबई पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है और अब उसे परिवार को सौंप दिया.