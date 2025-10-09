मुंबई में नाबालिग लड़की को अश्लील फोटो भेजने वाले का हुआ खुलासा, क्लासमेट ही कर रही थी परेशान

मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से लगातार परेशान करने वाले मैसेज भेजे जा रहे थे. जब पीड़िता ने उस नंबर को ब्लॉक किया, तो उसी नंबर से उसकी मां के मोबाइल पर मैसेज आने लगे.

सूत्रों के मुताबिक, लगातार आने वाले इन मैसेज से परेशान होकर नाबालिग की मां ने भी नंबर ब्लॉक किया और कांदिवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर 10 जुलाई को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 और 79, पॉक्सो एक्ट की धारा 12 तथा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया.

जांच में चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सभी को चौंका दिया. जिस अज्ञात नंबर से ये मैसेज भेजे जा रहे थे, वह किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि उसी स्कूल की एक नाबालिग छात्रा का था, जो पीड़िता की सहपाठी और उसी की बेंच पार्टनर थी. जांच में सामने आया कि आरोपी नाबालिग छात्रा यह सब मज़ाक में कर रही थी, लेकिन उसके मज़ाक ने एक गंभीर मामला बना दिया.

पुलिस की कार्रवाई और हाई कोर्ट की दरख्वास्त

पुलिस ने आरोपी छात्रा के पास से मोबाइल और चैट्स जब्त कर लीं और उसे नोटिस देकर छोड़ दिया. वहीं, इस मामले में अब आरोपी छात्रा के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और एफआईआर रद्द करने की मांग की है.