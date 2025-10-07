मुंबईकरों का इंजतार अब खत्म होने वाला है. कल यानी 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई मेट्रो 3 (एक्वा लाइन) कॉरिडोर के आखिरी लाइन का उद्घाटन करेंगे. मुंबई मेट्रो की तीसरी लाइन आचार्य अत्रे चौक, वर्ली को कफ परेड से जोड़ेगी. मुंबई मेट्रो लाइन 3 की कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है, जिसमें कफ परेड से आरे कॉलोनी तक 27 स्टेशन शामिल हैं. पूरी तरह से चालू होने के बाद, मेट्रो 3 आरे जेवीएलआर से कफ परेड जाने वाले यात्रियों का सफर चंद मिनटों में पूरा होगा.

इस रूट से यात्रियों के तीन घंटे का सफर अब एक घंटे में पूरा हो सकेगा. जिससे मुंबई में ट्रैफिक का दबाब कुछ कम होगा. सबसे ज्यादा लाभ दैनिक यात्रियों को होगा.

मुंबई मेट्रो लाइन 3 परियोजना की प्रमुख बातें :

मुंबई के इतिहास की पहली पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन, यानी मेट्रो लाइन 3. यह परियोजना लगभग 33.5 किलोमीटर लंबी है और इसका पूरा मार्ग भूमिगत है. यह परियोजना मुंबई को विश्वस्तरीय भूमिगत मेट्रो वाले महानगरों में स्थान दिलाएगी.

इस लाइन पर 26 अत्याधुनिक स्टेशन हैं, जिनमें कई प्रवेश-निकास द्वार, दिव्यांगों के लिए रैंप, लिफ्ट और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियाँ हैं. प्रत्येक स्टेशन पर डिजिटल साइनेज और सीसीटीवी के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जाती है.

मेट्रो लाइन 3 मुंबई में यातायात को काफी कम कर देगी. कफ परेड से आचार्य अत्रे चौक तक की यात्रा अब केवल एक घंटे में पूरी हो जाएगी, जिससे दैनिक व्यस्त समय के कारण समय और ऊर्जा की बचत होगी. इससे मुंबई में प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी और अनुमान है कि इससे हर साल 2.61 लाख टन CO₂ उत्सर्जन कम होगा.

वन नेशन वन कार्ड योजना

टिकटिंग प्रणाली में 'वन नेशन, वन कार्ड' योजना का उपयोग करके यात्रियों को एक ही कार्ड से मेट्रो, बेस्ट बसों, लोकल ट्रेनों और मोनोरेल जैसे सभी विकल्पों में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी. मेट्रो का किराया ₹10 से ₹70 के बीच रखा गया है, जो आम आदमी के लिए आसान और किफायती है.

पूरक सेवाओं और नई तकनीक का उपयोग करके, यात्रियों को 5 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें उपलब्ध कराई जाएँगी, ताकि यात्री किसी भी समय सेवा प्राप्त कर सकें. यह परियोजना मुंबई की अन्य मेट्रो परियोजनाओं के साथ जुड़कर संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन का एक स्थायी नेटवर्क बनाने की शुरुआत है.

दो फेज अंडरग्राउंड शुरू हैं

आपको बता दें कि इस लाइन के अलावा मुंबई में पहले से 2 फेज अंडरग्राउंड मेट्रो का शुरू हैं. वर्तमान में मुंबई मेट्रो के कुछ मार्ग पहले से ही चालू हैं. आरे से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) तक का मार्ग अक्टूबर 2022 से चल रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 13 किमी है. इस मार्ग पर आरे, एसईईपीजेड, एमआईडीसी, मरोल नाका, एयरपोर्ट टी2, सहार रोड, एयरपोर्ट टी1, सांताक्रूज़, बांद्रा कॉलोनी और बीकेसी जैसे स्टेशन आते हैं.

बीकेसी से वर्ली रूट

बीकेसी से वर्ली (आचार्य अत्रे चौक) तक का मार्ग मई 2025 में खुला, जो लगभग 10 किमी लंबा है. इसमें धारावी, शीतलादेवी मंदिर, दादर, सिद्धिविनायक मंदिर, वर्ली और आचार्य अत्रे चौक जैसे स्टेशन शामिल हैं.

मुंबई मेट्रो 3 पर 27 स्‍टेशन है

मुंबई मेट्रो 3 कॉरिडोर पर कुल 27 स्टेशन होंगे, जिनमें से 26 अंडरग्राउंड और एक जमीन के ऊपर होगा. यह मेट्रो लाइन मुंबई के महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ेगी. 26 भूमिगत और एक (आरे कॉलोनी) भूतल पर होगा.

टाइमिंग और किराया

आरे से आचार्य अत्रे चौक पूरी तरह से चालू है और इसकी लंबाई 22.46 किमी है. किराया दूरी के आधार पर ₹10 से ₹50 तक है. पूरी लाइन खुलने के बाद आरे से कफ परेड तक की पूरी यात्रा का किराया लगभग ₹70 रहने की उम्मीद है. आरे से आचार्य अत्रे चौक तक 22 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 36 मिनट लगते हैं. उम्मीद है कि अंतिम चरण में अधिक स्टेशन और मार्ग बढ़ने के बाद पूरी यात्रा में एक घंटे से भी कम समय लगेगा.

पहले परिचालन वाले हिस्सों (आरे जेवीएलआर और आचार्य अत्रे चौक से) में पहली ट्रेन सुबह 6:30 बजे रवाना होती थी, जो अब सुबह 5:55 बजे निकलती है. अंतिम सेवा रात 10:30 बजे निर्धारित है. पीक और नॉन-पीक घंटों के दौरान ट्रेनों की आवृत्ति लगभग हर 6-7 मिनट पर है. अंतिम खंड में भी इसी तरह के नियम लागू होने की संभावना है.