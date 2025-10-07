'रात में नागिन बन जाती है मेरी बीवी...', सीतापुर में पति ने डीएम से लगाई जान बचाने की गुहार

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने संपूर्ण समाधान दिवस पर जिला मजिस्ट्रेट के सामने अजीबोगरीब शिकायत की है. युवक ने दावा किया कि उसकी पत्नी रात में नागिन बन जाती है और उसे डराती है. जिसकी वजह से वो डर के मारे रातों को सो नहीं पाता है.

ये मामला महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव का है, जहां रहने वाले मेराज नाम का शख्स 4 अक्टूबर को जनपद में आयोजित 'समाधान दिवस' में डीएम अभिषेक आनंद के सामने पहुंचा और कागज पर लिखकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई.

रात में नागिन बन जाती है पत्नी

मेराज ने कहा कि उसकी शादी थानगंव थाना क्षेत्र के राजपुर की रहने वाली नसीमुन के साथ हुआ था. शादी के बाद कुछ दिन तक वो ठीक से रही. लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी अजीबोग़रीब हरकतें करने लगी. वो उसके व्यवहार से दहशत में रहने लगा. वो काफी डरा सहमा हुआ है.

मेराज ने डीएम को दी शिकायत में कहा कि उसकी पत्नी नसीमुन मानसिक रूप से अस्थिर है. वो रात में अचानक उठकर नागिन बन जाती है और उस पर फुफकारती है. वो रोजाना उसे डराती है, जिसकी वजह से वो रातों को सो भी नहीं पाता है. मेराज ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसे उसकी पत्नी से बचाया जाए.

मेराज की इस शिकायत को सुनकर हर कोई हैरान रह गया. ये मामला अब आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. मेराज का कहना है कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है इसकी जानकारी उसके माता-पिता को भी है बावजूद इसके उन्होंने उसकी शादी कराई और मेरा जीवन खराब कर दिया.

मेराज ने कहा कि वो अपनी पत्नी की झाड़फूंक भी करवा चुका है यही नहीं इसे लेकर महमूदाबाद कोतवाली में पंचायत भी हुई है लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है. डीएम ने मेराज की शिकायत लेकर कोतवाली पुलिस को मामले के निस्तारण के निर्देश दिए हैं.

