Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित

मुंबई के धारावी इलाके में शनिवार (22 नवंबर) दोपहर भीषण आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग नवरंग कंपाउंड, प्लॉट नंबर-1, रेलवे फाटक के पास और नूर रेस्टोरेंट के पास स्थित एक गोडाउन में लगी. आग की लपटें देखते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया.

जानकारी के मुताबिक, आग ग्राउंड प्लस वन स्ट्रक्चर्ड झुग्गी–गोडाउन तक सीमित है. आग को लेवल-1 फायर कॉल घोषित किया गया. राहत की बात यह है कि अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है. मौके पर बीएमसी की मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएउबी), पुलिस, 108 एम्बुलेंस और बीएमसी के वार्ड कर्मचारी रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: A fire broke out near Mahim Station in Mumbai, causing significant damage to 8-10 homes. Fire engines and emergency services were quickly deployed to the scene to control the fire. So far, there are no reports of casualties. pic.twitter.com/F4ApZgny9Y — ANI (@ANI) November 22, 2025

हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवाएं हुई हैं प्रभावित

इसी बीच आग का दायरा पास के माहिम स्टेशन इलाके तक पहुंच गया, जहां कई झोपड़ियों में आग लग गई है. जानकारी के अनुसार, आग लगने की यह घटना करीब 12:15 बजे की है. आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची. वर्तमान में 7 फायर इंजन और 7 वाटर जेटी पूरी क्षमता के साथ आग पर नियंत्रण पाने में लगे हुए हैं. आग की वजह से हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं.

दमकल अधिकारी आग की तीव्रता को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं. फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

काट दी गई है बिजली सप्लाई

पश्चिमी रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्स पोस्ट में लिखा, "माहिम और बांद्रा के बीच ईस्ट साइड में हार्बर लाइन के पास झुग्गियों में करीब 12:15 बजे आग लगने की घटना के कारण, सुरक्षा के तौर पर ओवरहेड इक्विपमेंट की बिजली सप्लाई काट दी गई है. इसे देखते हुए, हार्बर लाइन ट्रेन सर्विस को तब तक रेगुलेट किया गया है जब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आ जाती."

रेलवे ने पोस्ट में आगे बताया कि किसी भी पैसेंजर या ट्रेन को कोई खतरा नहीं है क्योंकि उन्हें रेगुलेट किया गया है और वे घटनास्थल से दूर हैं.