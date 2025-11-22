मुंबई: सिंगर Travis Scott के कॉन्सर्ट में 18 लाख के फोन चोरी, 12 सोने की चेन गायब! 

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हाल ही में अमेरिकी सिंगर और रैपर ट्रैविस स्कॉट कॉन्सर्ट हुआ था. मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में हुए इस कॉन्सर्ट में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए. इस दौरान चोरों ने अपनी हाथ की सफाई दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा.

पुलिस को मिलीं शिकायतों के अनुसार, ट्रैविस कॉन्सर्ट में शामिल होने वाले लोगों के पास से 18 लाख की कीमत के 24 फोन चोरी हुए हैं. इतना ही नहीं, चोरों ने सोने की 12 चेनें भी उड़ा ली हैं.

CCTV फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

ट्रैविस स्कॉट के सुपरहिट गानों पर हजारों की संख्या में लोग झूमते दिखे. जब सभी मस्ती में डूबे हुए थे, तब चोरों ने भीड़ का फायदा उठाया और करीब 24 मोबाइल फोन और 12 सोने चेन चोरी कर लीं. इनकी कीम कुल 18 लाख रुपये बताई जा रही है. ये आंकड़े अभी तक मिली शिकायतों के मुताबिक हैं. असल आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं.

इस घटना के बाद कॉन्सर्ट मे शामिल हुए लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और FIR दर्ज करवाई. पुलिस ने अज्ञाता शख्स के खिलाफ BNS की धारा 303(2) और 304 के तहता मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है. कॉन्सर्ट वेन्यू के एंट्रेंस गेट पर लगे सीसीटीवी की पड़ताल की जा रही है.