हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में न्यायाधीश की सुरक्षा से खिलवाड़! सरकारी आवास की तस्वीरें लीक, पुलिस जांच में जुटी

मुंबई में न्यायाधीश की सुरक्षा से खिलवाड़! सरकारी आवास की तस्वीरें लीक, पुलिस जांच में जुटी

Mumbai News: मुंबई में एक जज के निजी वाहन और सरकारी आवास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गोपनीयता और सुरक्षा उल्लंघन के मामले में जांच तेज कर दी है.

By : सूरज ओझा | Updated at : 21 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक न्यायाधीश की निजी गाड़ी और उनके सरकारी आवास परिसर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी गईं. इस घटना को लेकर बांद्रा फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश राहुल रावसाहेब थोरात ने एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. मामला सामने आते ही पुलिस ने पूरे प्रकरण की गहराई से जांच शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया पर गुप्त रूप से ली गई तस्वीरें वायरल

शिकायत के अनुसार, ‘मरोल सिटीजंस वॉयस’ नामक एक ट्विटर हैंडल ने न्यायाधीश थोरात की निजी कार और परिसर में खड़ी अन्य न्यायाधीशों के वाहनों की तस्वीरें बिना अनुमति अपलोड कीं. जांच में संकेत मिला है कि ये तस्वीरें किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोसायटी में अवैध रूप से प्रवेश कर गुप्त रूप से ली थीं.

यह कार्रवाई न केवल गोपनीयता का सीधा उल्लंघन है बल्कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि इससे उनके निवास से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक हो गई है.

पुलिस की जांच और कानूनी आधार पर सफाई

न्यायाधीश थोरात ने स्पष्ट किया है कि वे वर्तमान में मुंबई हाई कोर्ट के आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा आवंटित दोसती ईस्टर्न वे, वडाला स्थित सरकारी आवास में रहते हैं, और वे अपने निर्धारित पार्किंग स्लॉट का ही उपयोग करते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी गाड़ी पर “जज” नेमप्लेट का उपयोग पूरी तरह कानूनी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के आदेश और महाराष्ट्र सरकार के 6 फरवरी 2024 के सरकारी संकल्प (GR) में इसकी अनुमति दी गई है. शिकायत के अनुसार, सोशल मीडिया पर साझा की गई इन तस्वीरों के साथ गलत और भ्रामक दावे भी किए गए, जो न केवल जनमानस को गुमराह करते हैं, बल्कि न्यायाधीश की सुरक्षा को प्रत्यक्ष खतरा भी पहुंचाते हैं.

एंटॉप हिल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात व्यक्ति तथा संबंधित ट्विटर हैंडल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि तस्वीरें किसने और किस उद्देश्य से लीं. मामले की आगे की जांच जारी है.

Published at : 21 Nov 2025 03:18 PM (IST)
MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Social Media Misuse
