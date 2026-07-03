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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायूपी, बिहार, दिल्ली-हरियाणा में होगी मानसूनी बारिश, मुंबई में 'आफत', जानें देश में आज कैसा रहेगा मौसम

यूपी, बिहार, दिल्ली-हरियाणा में होगी मानसूनी बारिश, मुंबई में 'आफत', जानें देश में आज कैसा रहेगा मौसम

देशभर में मानसून की एंट्री के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश देखने को मिल रही है. राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 06:57 AM (IST)
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देशभर के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है. महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश देखने को मिल रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक शुक्रवार (3 जुलाई) को कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. IMD ने यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बंगाल, राजस्थान और केरल में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 80 से लेकर 85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है. 

दिल्ली में आज शुक्रवार को मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. कई इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. राजधानी में बीते रोज गुरुवार की सुबह भी बारिश देखने को मिली. मौसम विभाग ने लोगों को जलभराव और ट्रैफिक जाम से सावधान रहने की सलाह दी है. बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट होने के आसार हैं.

यूपी में गुरुवार से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, महोबा, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर समेत 44 जिलों में गरज-चमक और बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. 

यूपी में कहां-कहां बारिश 
मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि 3-4 जुलाई को मानसूनी बारिश बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में केंद्रित होगी. 5 जुलाई से प्रदेश में फिर से अच्छी बारिश का दाैर शुरू होगा. राज्य के बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और औरैया में गरज चमक और वज्रपात का लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

मिर्जापुर में बारिश का रिकॉर्ड
बता दें कि गुरुवार को मिर्जापुर के चुनार में सबसे ज्यादा 120 मिमी और आजमगढ़ में 114.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा पश्चिमी यूपी के संभल में 104 मिमी, बिजनौर में 62 मिमी और वाराणसी में 54.6 मिमी बारिश हुई. लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर समेत कई अन्य जिलों में भी जमकर बारिश देखने को मिली. 

मुंबई में आफत बनकर बरसे बदरा
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक शहर के कई इलाकों में 150 एमएम से 200 एमएम तक बारिश हुई है. महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है. उन्होंने कहा कि कल शाम से आज सुबह तक कई जगहों पर 175 और 200 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

राजस्थान और हरियाणा पंजाब का हाल
राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है. कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है. कुछ इलाकों में भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 03 Jul 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Weather Rain IMD UP Haryana DELHI
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