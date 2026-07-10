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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, महात्मा फुले योजना में बदलाव, अब PET स्कैन भी होगा मुफ्त

Maharashtra News In Hindi: सरकार ने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना को और अधिक व्यापक एवं मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इसमें अब PET स्कैन फ्री किया जाएगा.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 10 Jul 2026 02:54 PM (IST)
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महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार (10 जुलाई) को बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना को और अधिक व्यापक एवं मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने विधानसभा में घोषणा की कि अब इस योजना में प्राथमिक स्तर पर PET स्कैन की सुविधा भी शामिल की जाएगी. 

इसके अलावा कैंसर से संबंधित उपचार के लिए मरीजों को अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. यह घोषणा विधानसभा में विधायक प्रशांत ठाकूर द्वारा उठाई गई ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में की गई. 

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मंत्री प्रकाश आबिटकर ने योजना को लेकर क्या बताया?

मंत्री प्रकाश आबिटकर ने बताया कि सरकार का उद्देश्य गंभीर बीमारियों के इलाज को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है. इसी उद्देश्य से महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के दायरे का विस्तार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को आधुनिक जांच और बेहतर उपचार का लाभ मिल सके.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक इस योजना का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए योजना से संबद्ध अस्पतालों के पात्रता मानदंडों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के लिए उपचार सुविधाओं तक पहुंच और आसान होगी.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना से जुड़ें चैरिटेबल अस्पताल

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी प्रकार के धर्मादाय (चैरिटेबल) अस्पताल महात्मा फुले जन आरोग्य योजना से जुड़ें, ताकि पात्र मरीजों को अधिक से अधिक अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण और नि:शुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

नागरिकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. इसका लाभ सीधे महाराष्ट्र की जनता को पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. सरकार के इस फैसले से नागरिकों को आसानी से योजना का लाभ मिल पाएगा. सरकार के इस कदम की लोग सराहना कर रहे हैं.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 10 Jul 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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