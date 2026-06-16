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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: इंस्टाग्राम अकाउंट से व्यवसायी को बदनाम करने की धमकी, 2 लाख रंगदारी लेते आरोपी गिरफ्तार

Mumbai News: इंस्टाग्राम अकाउंट से व्यवसायी को बदनाम करने की धमकी, 2 लाख रंगदारी लेते आरोपी गिरफ्तार

Mumbai News In Hindi: क्राइम ब्रांच ने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए व्यवसायी को बदनाम कर रंगदारी वसूलने वाले आरोपी को 2 लाख रुपये लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. क्राइम ब्रांच नेटवर्क की जांच कर रही है.

Reported By : सूरज ओझा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 16 Jun 2026 12:03 PM (IST)
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मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया के जरिए व्यवसायियों को फर्जी खबरों से बदनाम कर रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. क्राइम ब्रांच यूनिट-5 ने आरोपी को 2 लाख रुपये की रंगदारी लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. 

आरोपी रणदीप सिंह गुजराल (40) ‘आफ्टरनून टाइम्स’ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट का संचालन करता था, जिसके करीब 10 हजार फॉलोअर्स हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने मुलुंड के एक दूध उत्पाद व्यवसायी को निशाना बनाया. उसने दुकान के उत्पादों को खराब बताते हुए फर्जी वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.

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50 हजार पहले वसूल, फिर 2 लाख की मांग

व्यवसायी की शिकायत के अनुसार, आरोपी पहले 50 हजार रुपये ऑनलाइन वसूल कर चुका था. इसके बाद उसने 2 लाख रुपये नकद में मांगे. लगातार धमकियों के बाद पीड़ित ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई. क्राइम ब्रांच और CIU की टीम ने मुलुंड के सोनापुर सिग्नल इलाके में जाल बिछाया और 14 जून 2026 को आरोपी को पकड़ लिया.

रियल एस्टेट कारोबारी है आरोपी, जांच जारी

रणदीप सिंह गुजराल मुलुंड के निर्मल लाइफस्टाइल परिसर का निवासी है और पेशे से रियल एस्टेट कारोबारी है. पुलिस उसके बैंक खातों, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य लेन-देन की गहन जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने इसी तरीके से और कितने व्यवसायियों को निशाना बनाया तथा उसके साथ और कौन शामिल है.

आरोपी को किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 18 जून 2026 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. मामले में मुलुंड पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी राज तिलक रौशन ने कहा, “सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रंगदारी वसूलने वाले गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. आम नागरिकों को ऐसे फर्जी अकाउंट्स से सतर्क रहना चाहिए.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 16 Jun 2026 12:03 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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