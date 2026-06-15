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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिंदे गुट ने बढ़ा दी उद्धव गुट की टेंशन!, '...तो मतलब साफ है, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं'

शिंदे गुट ने बढ़ा दी उद्धव गुट की टेंशन!, '...तो मतलब साफ है, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं'

Maharashtra Politics: शिवसेना विधायक दीपक वसंत केसरकर ने कहा कि बालासाहेब के विचारों पर जो चलते हैं उन्हें 'टाइगर' बोला जाता है. हमलोग कांग्रेस के साथ कभी नहीं जुड़े.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 03:57 PM (IST)
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महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से कथित तौर पर उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ने के लिए 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा जोर शोर से हो रही है. इसके जवाब में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने 'ऑपरेशन वुल्फ' का जिक्र किया था. अब इस पर शिवसेना विधायक दीपक वसंत केसरकर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन वुल्फ' कहना बहुत ही गलत है. यह बहुत ही गंदी बात है. वो हमेशा असंसदीय भाषा में बात करते हैं.

दीपक वसंत केसरकर ने कहा, ''ये तो यहां पर सब टाइगर्स हैं इसलिए जीतकर आए हैं. आपके लोग जीतकर क्यों नहीं आए? बालासाहेब के विचारों पर जो चलते हैं उन्हें टाइगर बोला जाता है. हमलोग बालासाहेब के विचारों पर चल रहे हैं.'' 

'कांग्रेस से जुड़ना बालासाहेब को कभी भी मंजूर नहीं था'

उन्होंने आगे कहा, ''हमलोग कांग्रेस के साथ कभी नहीं जुड़े. कांग्रेस के साथ जुड़ना बालासाहेब को कभी भी मंजूर नहीं था. उन्होंने बोला था कि मैं अपनी पार्टी को बर्खास्त कर दूंगा जब ऐसी स्थिति आएगी कि मुझे कांग्रेस के साथ जुड़ना पड़े. तो ये बालासाहेब के विचार थे." 

सब कुछ वहां पर ठीक नहीं है- दीपक वसंत केसरकर

शिवसेना (UBT) की रविवार (14 जून) को हुई बैठक में चार सांसद मौजूद नहीं थे. इस पर शिवसेना विधायक दीपक वसंत केसरकर ने कहा, "जब पार्टी के प्रमुख मीटिंग बुलाते हैं तो सभी को फिजिकली उपस्थित होना चाहिए. अगर शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका मतलब साफ है और इससे संकेत भी मिलता है कि सब कुछ वहां पर ठीक नहीं है.'' 

मातोश्री पर उद्धव गुट के सांसदों की हुई थी बैठक

सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि पार्टी में टूट की आशंकाओं के बीच उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने निवास स्थान 'मातोश्री' पर लोकसभा सांसदों के साथ अहम बैठक की थी. इस दौरान संजय राउत ने दावा किया था कि सभी सांसद एकजुट हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि ये बैठक किसी 'ऑपरेशन टाइगर' के डर से नहीं बुलाई गई थी, बल्कि यह पहले से तय थी.

अब हम 'ऑपरेशन वुल्फ' करेंगे- संजय राउत

पार्टी में बगावत की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए राउत ने कहा था, "हम 'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में कुछ नहीं जानते हैं. हम खुद ही टाइगर हैं. अब हम 'ऑपरेशन वुल्फ' (Operation Wolf) शुरू करेंगे." उन्होंने ये भी दावा किया था कि बैठक में 4 सांसद शारीरिक तौर से उपस्थित रहे और 5 सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 15 Jun 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Deepak Vasant Kesarkar MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA SANJAY RAUT
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