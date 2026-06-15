शिंदे गुट ने बढ़ा दी उद्धव गुट की टेंशन!, '...तो मतलब साफ है, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं'

महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से कथित तौर पर उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ने के लिए 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा जोर शोर से हो रही है. इसके जवाब में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने 'ऑपरेशन वुल्फ' का जिक्र किया था. अब इस पर शिवसेना विधायक दीपक वसंत केसरकर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन वुल्फ' कहना बहुत ही गलत है. यह बहुत ही गंदी बात है. वो हमेशा असंसदीय भाषा में बात करते हैं.

दीपक वसंत केसरकर ने कहा, ''ये तो यहां पर सब टाइगर्स हैं इसलिए जीतकर आए हैं. आपके लोग जीतकर क्यों नहीं आए? बालासाहेब के विचारों पर जो चलते हैं उन्हें टाइगर बोला जाता है. हमलोग बालासाहेब के विचारों पर चल रहे हैं.''

Mumbai, Maharashtra: On Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut's statement, Shiv Sena MLA Deepak Vasant Kesarkar says, "Saying 'Operation Ulf' is very wrong and inappropriate. They often speak in a very objectionable and unparliamentary manner..." pic.twitter.com/ctfDgB32mc — IANS (@ians_india) June 15, 2026

'कांग्रेस से जुड़ना बालासाहेब को कभी भी मंजूर नहीं था'

उन्होंने आगे कहा, ''हमलोग कांग्रेस के साथ कभी नहीं जुड़े. कांग्रेस के साथ जुड़ना बालासाहेब को कभी भी मंजूर नहीं था. उन्होंने बोला था कि मैं अपनी पार्टी को बर्खास्त कर दूंगा जब ऐसी स्थिति आएगी कि मुझे कांग्रेस के साथ जुड़ना पड़े. तो ये बालासाहेब के विचार थे."

सब कुछ वहां पर ठीक नहीं है- दीपक वसंत केसरकर

शिवसेना (UBT) की रविवार (14 जून) को हुई बैठक में चार सांसद मौजूद नहीं थे. इस पर शिवसेना विधायक दीपक वसंत केसरकर ने कहा, "जब पार्टी के प्रमुख मीटिंग बुलाते हैं तो सभी को फिजिकली उपस्थित होना चाहिए. अगर शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका मतलब साफ है और इससे संकेत भी मिलता है कि सब कुछ वहां पर ठीक नहीं है.''

Mumbai, Maharashtra: On yesterday’s Shiv Sena (UBT) meeting, four MPs were reportedly absent, Shiv Sena MLA Deepak Vasant Kesarkar says, "The conclusion that can be drawn is clear. When the party leadership calls a meeting, all members are expected to be physically present. If… pic.twitter.com/YNbpfGNocp — IANS (@ians_india) June 15, 2026

मातोश्री पर उद्धव गुट के सांसदों की हुई थी बैठक

सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि पार्टी में टूट की आशंकाओं के बीच उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने निवास स्थान 'मातोश्री' पर लोकसभा सांसदों के साथ अहम बैठक की थी. इस दौरान संजय राउत ने दावा किया था कि सभी सांसद एकजुट हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि ये बैठक किसी 'ऑपरेशन टाइगर' के डर से नहीं बुलाई गई थी, बल्कि यह पहले से तय थी.

अब हम 'ऑपरेशन वुल्फ' करेंगे- संजय राउत

पार्टी में बगावत की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए राउत ने कहा था, "हम 'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में कुछ नहीं जानते हैं. हम खुद ही टाइगर हैं. अब हम 'ऑपरेशन वुल्फ' (Operation Wolf) शुरू करेंगे." उन्होंने ये भी दावा किया था कि बैठक में 4 सांसद शारीरिक तौर से उपस्थित रहे और 5 सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.

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