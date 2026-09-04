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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में CM फडणवीस-शिंदे फोड़ेंगे हांडी, गोविंदाओं की पढ़ाई होगी मुफ्त

मुंबई में CM फडणवीस-शिंदे फोड़ेंगे हांडी, गोविंदाओं की पढ़ाई होगी मुफ्त

बोरीवली के माघाठाणे में विधायक प्रकाश सुर्वे ने मुंबई की मराठी स्कूलों को बचाने और मातृभाषा में शिक्षा के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए भव्य ‘मातृभाषा शिक्षा जागर दहीहंडी’ का आयोजन किया है.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 04 Sep 2026 05:15 PM (IST)
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बोरीवली के माघाठाणे में विधायक प्रकाश सुर्वे ने ‘मातृभाषा शिक्षा जागर दहीहंडी’ का आयोजन किया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. मुंबई की मराठी स्कूलों को बचाने और मातृभाषा में शिक्षा के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह भव्य ‘मातृभाषा शिक्षा जागर दहीहंडी’ समारोह का आयोजन किया गया है.

माघाठाणे विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश सुर्वे और युवासेना सचिव एवं नगरसेवक राज प्रकाश सुर्वे की पहल पर शिवसेना और तारामती फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में यह दहीहंडी उत्सव आयोजित किया जा रहा है. महाराष्ट्र की मिट्टी में पली-बढ़ी मराठी संस्कृति की खुशबू युवा पीढ़ी तक पहुंचे और मराठी भाषा की अस्मिता कायम रहे, यही इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा आयोजकों ने बताया.

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री फोड़ेंगे मिट्टी की हंडी

इस दहीहंडी महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. विधायक प्रकाश सुर्वे ने बताया कि महोत्सव में एक हंडी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जबकि दूसरी हंडी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फोड़ेंगे. इसके अलावा सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. 5 सितंबर, यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में उत्कृष्ट शिक्षकों का विशेष सम्मान भी किया जाएगा.

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संजय दत्त, अनिल कपूर समेत बॉलीवुड कलाकारों की मौजूदगी

बोरीवली (पूर्व) में शनिवार, 5 सितंबर 2026 को एक्सप्रेस हाईवे के पास देवीपाड़ा मैदान में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक गोविंदाओं का रोमांच देखने को मिलेगा. इस महोत्सव में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त, अनिल कपूर, रवि किशन, राकेश बेदी, साथ ही मल्लिका शेरावत और मराठी-हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज अभिनेता, अभिनेत्री एवं गायक मौजूद रहेंगे. महोत्सव में मराठी और हिंदी वाद्यवृंद के साथ लोकनृत्य के विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

गोविंदा पथकों के लिए आकर्षक नकद पुरस्कार

इस दहीहंडी महोत्सव में सलामी देने वाले प्रत्येक गोविंदा पथक को उनके द्वारा लगाए गए थरों के अनुसार आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे:

  • 5 थर: ₹5,000
  • 6 थर: ₹7,000
  • 7 थर: ₹9,000
  • 8 थर: ₹30,000
  • 9 थर: ₹1,25,000

इसके अलावा विशेष प्रात्यक्षिक और मानव मीनार प्रस्तुत करने वाले पथकों को ₹10,000 से ₹1,00,000 तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे. महिला गोविंदा पथकों के लिए भी विशेष पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

दहीहंडी फोड़ने वाले गोविंदाओं की शिक्षा का खर्च उठाएंगे सुर्वे

इस दहीहंडी महोत्सव की सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता यह है कि दहीहंडी फोड़ने वाले अंतिम थर में शामिल सभी गोविंदाओं की आगे की शिक्षा का पूरा खर्च विधायक प्रकाश सुर्वे और नगरसेवक राज सुर्वे स्वयं उठाएंगे. न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए और सभी नियमों का पालन करते हुए इस समारोह का आयोजन किया गया है.

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वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 04 Sep 2026 05:15 PM (IST)
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