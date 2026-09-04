ठाणे में 'स्वामी प्रतिष्ठान दहीहंडी' में 71 लाख का पुरस्कार, CM फडणवीस होंगे शामिल

महाराष्ट्र में दहीहंडी सांस्कृतिक परंपरा और गोविंदा पथकों की जिद, मेहनत एवं साहस का उत्सव है. गोपालकाला की हंडी फोड़ने के लिए राज्यभर के गोविंदा पथक पूरे साल कड़ी मेहनत और अभ्यास करते हैं. इन गोविंदाओं की मेहनत और उत्साह का सम्मान करने वाला 'स्वामी प्रतिष्ठान दहीहंडी महोत्सव 2026' इस साल भी ठाणे में बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया है. ठाणे बीजेपी समर्थित स्वामी प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित इस भव्य दहीहंडी महोत्सव में इस साल 71 लाख रुपये के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे.

इसलिए राज्यभर के गोविंदा पथकों के लिए यह महोत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा.'सेलिब्रिटी हंडी' के रूप में विशेष पहचान बना चुके स्वामी प्रतिष्ठान के दहीहंडी महोत्सव में हर साल राजनीतिक, सामाजिक और मनोरंजन क्षेत्र की जानी-मानी हस्तियां शामिल होती हैं. पिछले वर्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज कराई थी.

महोत्सव में सीएम से लेकर मराठी फिल्म के कलाकार भी रहेंगे उपस्थित

इसके अलावा अभिनेता सुनील शेट्टी, गायक एवं अभिनेता अवधूत गुप्ते, अंकुश चौधरी, समीर चौघुले, सुशांत शेलार, संदीप पाठक, नम्रता संभेराव, विशाखा सुभेदार और नृत्य निर्देशक गणेश आचार्य सहित कई लोकप्रिय कलाकारों ने महोत्सव की शोभा बढ़ाई थी.

इस साल के महोत्सव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार के साथ कई राजनीतिक नेता तथा हिंदी और मराठी फिल्म जगत के नामचीन कलाकार उपस्थित रहेंगे, ऐसी जानकारी आयोजकों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी.

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सामाजिक सरोकार निभा रहा स्वामी प्रतिष्ठान

दहीहंडी के भव्य आयोजन के साथ-साथ स्वामी प्रतिष्ठान एक बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के रूप में सामाजिक सरोकार के तहत विभिन्न जनोपयोगी गतिविधियां भी चला रहा है. विशेष रूप से जरूरतमंदों, आदिवासियों, महिलाओं, किसानों और आपदा प्रभावित नागरिकों के लिए संस्था ने कई पहल की हैं.

संस्था के कुछ उल्लेखनीय सामाजिक कार्य-

आदिवासी स्कूलों को कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर उपलब्ध कराए गए.

चंदगढ़ विधानसभा क्षेत्र की करीब 75 हजार महिलाओं के लिए स्तन कैंसर की जांच हेतु अत्याधुनिक मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई.

10 आदिवासी विद्यार्थियों को गोद लेकर उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था की गई.

युद्ध में शामिल हुए सैनिकों का सम्मान किया गया.

किसानों को अपनी कृषि उपज सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए स्थायी साप्ताहिक बाजार की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई.

अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित कोल्हापुर और माळीण गांव के विस्थापित नागरिकों तक सीधे मदद पहुंचाई गई तथा उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए भी बड़ी सहायता दी गई.

चंदगढ़ तालुका के हेरे सरंजाम के 55 गांवों के किसानों को उनकी जमीन उनके नाम पर कराने के लिए सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास किए गए और 7/12 से संबंधित शुल्क स्वामी प्रतिष्ठान की ओर से भरा गया.

महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दहीहंडी महोत्सव

साल 2018 से स्वामी प्रतिष्ठान की ओर से ठाणे में इस भव्य दहीहंडी महोत्सव का लगातार आयोजन किया जा रहा है. अब तक 450 से अधिक पंजीकृत गोविंदा मंडलों के एक लाख से ज्यादा गोविंदाओं ने इस महोत्सव में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है, ऐसी जानकारी आयोजक एवं विधायक शिवाजीराव पाटील ने दी.

स्वामी प्रतिष्ठान के दहीहंडी महोत्सव का उल्लेख केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किया जाता है. भव्य पुरस्कारों की परंपरा, बड़ी संख्या में हिस्सा लेने वाले गोविंदा पथक और देश-विदेश के मीडिया का ध्यान आकर्षित करने वाला यह महोत्सव इस साल भी उसी उत्साह, जोश और उल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा. 'स्वामी प्रतिष्ठान दहीहंडी महोत्सव 2026' ठाणे शहर के साथ-साथ पूरे महाराष्ट्र के सांस्कृतिक और खेल उत्साह का भव्य प्रदर्शन करने वाला तथा देश के सबसे बड़े दहीहंडी महोत्सवों में से एक साबित होगा.

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