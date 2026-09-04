अभिजीत दीपके शुरू करेंगे पुलिस के खिलाफ आंदोलन? इस बयान से मिले संकेत
Nishu Azad बनाम स्वतंत्र भारद्वाज मामले में पुलिस द्वारा सीजेपी कती मांग मानने के बीच अभिजीत दीपके ने बड़े संकेत दिए हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर हमले के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज पर एक्शन के बीच बड़ा बयान दिया है. उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं.
माना जा रहा है इस बयान के जरिए दीपके शिक्षा व्यवस्था के बाद अब पुलिस महकमे के खिलाफ नया आंदोलन छेड़ सकते हैं. दिल्ली में संसद मार्ग थाने पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीजेपी नेता सौरव दास, आशुतोष रांका पुहंचे थे. सभी की मांग थी कि स्वतंत्र भारद्वाज के वायरल वीडियो के बाद पुलिस को एक्शन लेना होगा.
इसके बाद पुलिस ने सभी को आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई होगी. इन सबके बीच दीपके ने कहा- आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और दावा किया कि उसे 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस के सामने हुए कथित हेट क्राइम में एफआईआर दर्ज कराने में ही दो महीने और एक विरोध-प्रदर्शन का समय लग गया. दीपके ने पुलिस विभाग पर लिखा कि- पुलिस विभाग को ठीक करो.
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क्या है पूरा मामला?
CJP के समर्थक संसद मार्ग थाने के बाहर एकत्र हुए और उन्होंने स्वयंभू हिंदुत्व ‘इन्फ्लुएंसर’ स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि भारद्वाज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई. प्रदर्शनकारियों में CJP के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका के अलावा आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे.यह प्रदर्शन भारद्वाज के एक साक्षात्कार के व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद किया गया. इस साक्षात्कार के दौरान भारद्वाज ने दावा किया था कि उसने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए CJP के प्रदर्शन में शामिल निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट की थी.