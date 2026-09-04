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अभिजीत दीपके शुरू करेंगे पुलिस के खिलाफ आंदोलन? इस बयान से मिले संकेत

Nishu Azad बनाम स्वतंत्र भारद्वाज मामले में पुलिस द्वारा सीजेपी कती मांग मानने के बीच अभिजीत दीपके ने बड़े संकेत दिए हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 04 Sep 2026 03:26 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर हमले के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज पर एक्शन के बीच बड़ा बयान दिया है. उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. 

माना जा रहा है इस बयान के जरिए दीपके शिक्षा व्यवस्था के बाद अब पुलिस महकमे के खिलाफ नया आंदोलन छेड़ सकते हैं.  दिल्ली में संसद मार्ग थाने पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीजेपी नेता सौरव दास, आशुतोष रांका पुहंचे थे. सभी की मांग थी कि स्वतंत्र भारद्वाज के वायरल वीडियो के बाद पुलिस को एक्शन लेना होगा. 

इसके बाद पुलिस ने सभी को आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई होगी. इन सबके बीच दीपके ने कहा- आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और दावा किया कि उसे 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस के सामने हुए कथित हेट क्राइम में एफआईआर दर्ज कराने में ही दो महीने और एक विरोध-प्रदर्शन का समय लग गया. दीपके ने पुलिस विभाग पर लिखा कि- पुलिस विभाग को ठीक करो.

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क्या है पूरा मामला?

CJP के समर्थक संसद मार्ग थाने के बाहर एकत्र हुए और उन्होंने स्वयंभू हिंदुत्व ‘इन्फ्लुएंसर’ स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि भारद्वाज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई. प्रदर्शनकारियों में CJP के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका के अलावा आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे.यह प्रदर्शन भारद्वाज के एक साक्षात्कार के व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद किया गया. इस साक्षात्कार के दौरान भारद्वाज ने दावा किया था कि उसने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए CJP के प्रदर्शन में शामिल निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट की थी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 04 Sep 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE Abhijit Deepak Nishu Azad Swatantra Bhardwaj
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