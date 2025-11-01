हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में DRI की बड़ी कार्रवाई, 47 करोड़ की कोकीन जब्त, श्रीलंकाई महिला समेत 5 गिरफ्तार

मुंबई में DRI की बड़ी कार्रवाई, 47 करोड़ की कोकीन जब्त, श्रीलंकाई महिला समेत 5 गिरफ्तार

Mumbai News: DRI अधिकारियों को एक टिप मिली थी कि श्रीलंका के कोलम्बो से एक महिला भारी खेप लेकर मुंबई एअरपोर्ट पर आने वाली है. जिसके बाद टीम एअरपोर्ट पर अलर्ट हो गयी.कॉफी पैकेट्स में छिपाई गयी थी.

By : सूरज ओझा | Updated at : 01 Nov 2025 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में अवैध ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी के रैकेट को तोड़ने के लिए राजस्व ख़ुफ़िया निदेश्यालय ने बड़ी कार्रवाई कर ड्रग्स माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है. मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एअरपोर्ट DRI टीम ने 4.7 किलोग्राम कोकीन जब्त की है. इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 47 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

टीम ने श्रीलंका से कोकीन लेकर आया रही एक महिला और एअरपोर्ट पर डिलीवरी लेने वाले शख्स समेत तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है. ये सभी इस अवैध धंधे से जुड़े हुए थे. अब इनके फाइनेंसर और इसमें शामिल जुड़े अन्य लोगों की तलाश तेज कर दी है.

DRI को मिला था इनपुट

जानकरी के मुताबिक DRI अधिकारियों को एक टिप मिली थी कि श्रीलंका के कोलम्बो से एक महिला भारी खेप लेकर मुंबई एअरपोर्ट पर आने वाली है. जिसके बाद टीम एअरपोर्ट पर अलर्ट हो गयी. टीम ने महिला को एअरपोर्ट पर ही रोका और उसके सामान की तलाशी ली. महिला ने कॉफी के 9 पैकेट्स में कोकीन छुपाई थी. कॉफी पैकेट में मिले सफ़ेद पाउडर को NDPS फील्ड यूनिट ने मौके पर किट से चेक किया, जो कोकीन निकली.

47 करोड़ है कीमत

DRI अधिकारियों ने बताया कि श्रीलंका की महिला से बरामद कोकीन की मात्रा 4.7 किलोग्राम है. जबकि इसकी मार्कट प्राइस 47 करोड़ है. महिला ने बेहद शातिर तरीके से कोकीन को कॉफी पैकेट में छिपाया था. ये एक बड़ी रिकवरी है. अभी जांच जारी है.

पांच गिरफ्तार-सरगना की तलाश  

DRI टीम ने इसके बाद की कार्रवाई में, अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जो यह मादक पदार्थ प्राप्त करने वाला था. आगे की जांच में फाइनेंसिंग, लॉजिस्टिक्स, कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े तीन अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया. कुल 5 आरोपियों को मादक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act, 1985) के तहत गिरफ्तार किया गया है.
DRI अब इस गिरोह के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस मादक पदार्थ तस्करी रैकेट के बड़े सरगनाओं तक पहुंचा जा सके.

और पढ़ें
Published at : 01 Nov 2025 06:59 AM (IST)
Tags :
Cocaine MUMBAI NEWS Maharashtr News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
आजम खान से सपा सांसद इकरा हसन ने रामपुर में की मुलाकात, बिहार चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
विश्व
‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
‘अब पाकिस्तान कोई जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
हेल्थ
क्या बाल तोड़ से हो सकती है मौत, जानें किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?
क्या बाल तोड़ से हो सकती है मौत, जानें किस स्टेज में होती है यह दिक्कत?
जनरल नॉलेज
इतनी भीड़ के बाद भी पैसेंजर ट्रेन में क्यों नहीं बढ़ाते डिब्बे, क्या इसके पीछे की वजह?
इतनी भीड़ के बाद भी पैसेंजर ट्रेन में क्यों नहीं बढ़ाते डिब्बे, क्या इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget