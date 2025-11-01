मुंबई में DRI की बड़ी कार्रवाई, 47 करोड़ की कोकीन जब्त, श्रीलंकाई महिला समेत 5 गिरफ्तार

महाराष्ट्र में अवैध ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी के रैकेट को तोड़ने के लिए राजस्व ख़ुफ़िया निदेश्यालय ने बड़ी कार्रवाई कर ड्रग्स माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है. मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एअरपोर्ट DRI टीम ने 4.7 किलोग्राम कोकीन जब्त की है. इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 47 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

टीम ने श्रीलंका से कोकीन लेकर आया रही एक महिला और एअरपोर्ट पर डिलीवरी लेने वाले शख्स समेत तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है. ये सभी इस अवैध धंधे से जुड़े हुए थे. अब इनके फाइनेंसर और इसमें शामिल जुड़े अन्य लोगों की तलाश तेज कर दी है.

DRI को मिला था इनपुट

जानकरी के मुताबिक DRI अधिकारियों को एक टिप मिली थी कि श्रीलंका के कोलम्बो से एक महिला भारी खेप लेकर मुंबई एअरपोर्ट पर आने वाली है. जिसके बाद टीम एअरपोर्ट पर अलर्ट हो गयी. टीम ने महिला को एअरपोर्ट पर ही रोका और उसके सामान की तलाशी ली. महिला ने कॉफी के 9 पैकेट्स में कोकीन छुपाई थी. कॉफी पैकेट में मिले सफ़ेद पाउडर को NDPS फील्ड यूनिट ने मौके पर किट से चेक किया, जो कोकीन निकली.

47 करोड़ है कीमत

DRI अधिकारियों ने बताया कि श्रीलंका की महिला से बरामद कोकीन की मात्रा 4.7 किलोग्राम है. जबकि इसकी मार्कट प्राइस 47 करोड़ है. महिला ने बेहद शातिर तरीके से कोकीन को कॉफी पैकेट में छिपाया था. ये एक बड़ी रिकवरी है. अभी जांच जारी है.

पांच गिरफ्तार-सरगना की तलाश

DRI टीम ने इसके बाद की कार्रवाई में, अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जो यह मादक पदार्थ प्राप्त करने वाला था. आगे की जांच में फाइनेंसिंग, लॉजिस्टिक्स, कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े तीन अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया. कुल 5 आरोपियों को मादक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act, 1985) के तहत गिरफ्तार किया गया है.

DRI अब इस गिरोह के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस मादक पदार्थ तस्करी रैकेट के बड़े सरगनाओं तक पहुंचा जा सके.