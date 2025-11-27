BMC प्रदूषण पर सख्त, मुंबई में कल से 3 दिन चलेगा धूल सफाई मेगा ड्राइव

मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने 28 से 30 नवंबर 2025 तक 3 दिवसीय सड़क सफाई एवं धूल नियंत्रण अभियान शुरू किया है. यह निर्देश अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ने पूरे विभाग को दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में यह अभियान पूरी गंभीरता और प्रभावी ढंग से चलाया जाए.

BMC आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगराणी के आदेश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के उपायुक्त अविनाश काटे और घनकचरा प्रबंधन विभाग के उपायुक्त किरण दिघावकर की टीम लगातार निगरानी कर रही है. अभियान का मकसद शहर की हवा को साफ और सांस लेने लायक बनाना है.

दत्तक रास्तों पर होगी गहन सफाई

इस अभियान के तहत घनकचरा प्रबंधन विभाग के कनिष्ठ पर्यवेक्षक अपने-अपने दत्तक लिए गए मार्गों की विशेष सफाई करेंगे. सफाई के लिए पानी के टैंकर, मिस्टिंग मशीनें और अन्य आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सड़कों पर जमा धूल उड़कर हवा को और खराब न करे.

BMC ने उन क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखा है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अक्सर खराब रहता है. बोरिवली (पूर्व), मालाड (पश्चिम), चकाला-अंधेरी (पूर्व), देवनार, माझगांव, नेवी नगर-कुलाबा, मुलुंड (पश्चिम), पवई इन इलाकों में धूल कम करने के लिए अतिरिक्त मिस्टिंग और पानी का छिड़काव कराया जाएगा.

अभियंताओं को दी गई कड़ी निगरानी की जिम्मेदारी

सभी प्रशासनिक विभागों में कार्यरत कार्यकारी अभियंताओं को अभियान की हर गतिविधि पर सख्त नजर रखने का निर्देश दिया गया है. BMC चाहती है कि यह सफाई केवल औपचारिकता न रह जाए, बल्कि इसका वास्तविक असर हवा की गुणवत्ता पर दिखे.

BMC ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे सड़क पर अनावश्यक धूल उड़ाने वाली गतिविधियों से बचें और शहर को स्वच्छ रखने में प्रशासन का साथ दें. मुंबई में इन दिनों बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए यह अभियान काफी अहम माना जा रहा है, और उम्मीद है कि इससे शहर की हवा में कुछ राहत जरूर मिले