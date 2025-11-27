हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC प्रदूषण पर सख्त, मुंबई में कल से 3 दिन चलेगा धूल सफाई मेगा ड्राइव

BMC प्रदूषण पर सख्त, मुंबई में कल से 3 दिन चलेगा धूल सफाई मेगा ड्राइव

Mumbai Air Pollution: मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए BMC ने 28 से 30 नवंबर तक शहरभर में सफाई का मेगा अभियान शुरू किया है. जिसमें मिस्टिंग मशीनों और टैंकरों से गहन सफाई की जा रही है.

By : वैभव परब | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 Nov 2025 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने 28 से 30 नवंबर 2025 तक 3 दिवसीय सड़क सफाई एवं धूल नियंत्रण अभियान शुरू किया है. यह निर्देश अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ने पूरे विभाग को दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में यह अभियान पूरी गंभीरता और प्रभावी ढंग से चलाया जाए.

BMC आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगराणी के आदेश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के उपायुक्त अविनाश काटे और घनकचरा प्रबंधन विभाग के उपायुक्त किरण दिघावकर की टीम लगातार निगरानी कर रही है. अभियान का मकसद शहर की हवा को साफ और सांस लेने लायक बनाना है.

दत्तक रास्तों पर होगी गहन सफाई

इस अभियान के तहत घनकचरा प्रबंधन विभाग के कनिष्ठ पर्यवेक्षक अपने-अपने दत्तक लिए गए मार्गों की विशेष सफाई करेंगे. सफाई के लिए पानी के टैंकर, मिस्टिंग मशीनें और अन्य आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सड़कों पर जमा धूल उड़कर हवा को और खराब न करे.

BMC ने उन क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखा है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अक्सर खराब रहता है. बोरिवली (पूर्व), मालाड (पश्चिम), चकाला-अंधेरी (पूर्व), देवनार, माझगांव, नेवी नगर-कुलाबा, मुलुंड (पश्चिम), पवई इन इलाकों में धूल कम करने के लिए अतिरिक्त मिस्टिंग और पानी का छिड़काव कराया जाएगा.

अभियंताओं को दी गई कड़ी निगरानी की जिम्मेदारी

सभी प्रशासनिक विभागों में कार्यरत कार्यकारी अभियंताओं को अभियान की हर गतिविधि पर सख्त नजर रखने का निर्देश दिया गया है. BMC चाहती है कि यह सफाई केवल औपचारिकता न रह जाए, बल्कि इसका वास्तविक असर हवा की गुणवत्ता पर दिखे.

BMC ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे सड़क पर अनावश्यक धूल उड़ाने वाली गतिविधियों से बचें और शहर को स्वच्छ रखने में प्रशासन का साथ दें. मुंबई में इन दिनों बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए यह अभियान काफी अहम माना जा रहा है, और उम्मीद है कि इससे शहर की हवा में कुछ राहत जरूर मिले

और पढ़ें
Published at : 27 Nov 2025 09:25 PM (IST)
Tags :
BMC MAHARASHTRA NEWS AIR Pollution MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
इंडिया
कौन है देश का सबसे अमीर विधायक, टॉप 5 की लिस्ट में भाजपा-कांग्रेस के कितने? एक के पास तो 3400 करोड़ की संपत्ति
कौन है देश का सबसे अमीर विधायक, टॉप 5 की लिस्ट में भाजपा-कांग्रेस के कितने? एक के पास तो 3400 करोड़ की संपत्ति
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के दोनों बेटे सुपरस्टार, चारों बेटियां क्या करती हैं? कहां रहती हैं? जानें फैमिली के बारे में
धर्मेंद्र के दोनों बेटे सुपरस्टार, चारों बेटियां क्या करती हैं? जानें फैमिली के बारे में
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case: PoK से आया था दिल्ली धमाके का ऑर्डर ! | Red Fort Blast | Breaking | ABP News
Bigg Boss की आवाज़ के पीछे का सच: Vijay Vikram Singh ने क्यों मांगी माफी? | IFFI GOA 2025
SIR Controversy: नई वोटर लिस्ट...अब जाति वाला ट्विस्ट?। EC | Bihar Election | Congress |Rahul Gandhi
SIR Controversy: SIR पर एंकर ने ऐसा क्या पूछा भड़क गए Congress प्रवक्ता! । EC | UP | Bihar Election
SIR Controversy: SIR का चक्कर...शहर शहर टक्कर! | Congress | Bhopal | MP | UP | Bihar Election | EC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
इंडिया
कौन है देश का सबसे अमीर विधायक, टॉप 5 की लिस्ट में भाजपा-कांग्रेस के कितने? एक के पास तो 3400 करोड़ की संपत्ति
कौन है देश का सबसे अमीर विधायक, टॉप 5 की लिस्ट में भाजपा-कांग्रेस के कितने? एक के पास तो 3400 करोड़ की संपत्ति
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के दोनों बेटे सुपरस्टार, चारों बेटियां क्या करती हैं? कहां रहती हैं? जानें फैमिली के बारे में
धर्मेंद्र के दोनों बेटे सुपरस्टार, चारों बेटियां क्या करती हैं? जानें फैमिली के बारे में
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
शिक्षा
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
जनरल नॉलेज
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget