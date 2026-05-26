मुंबई: 'मेड इन चाइना' हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने किए बड़े खुलासे

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: 'मेड इन चाइना' हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने किए बड़े खुलासे

Mumbai News: 'मेड इन चाइना' हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने किए बड़े खुलासे

Mumbai Police News: मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने बाहरी राज्यों से मुंबई में Made in China' अवैध हथियारों की सप्लाई करने आए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी पनवेल में रुके हुए थे.

By : सूरज ओझा | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 26 May 2026 11:21 PM (IST)
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मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने कुछ दिन पहले 'Made in China' अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों के मामले में जांच के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं. जांच में सामने आया है कि आरोपी बाहरी राज्यों से मुंबई हथियार सप्लाई करने आए थे और पिछले करीब 10 दिनों से पनवेल इलाके में ठहरे हुए थे.

मुबंई के खरीदारों के लिए नजदीकी शहर में लाए गए विदेशी हथियार

क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक, हथियारों की डील वाली रात तीनों आरोपी पनवेल से टैक्सी के जरिए मुंबई पहुंचे थे. शक से बचने के लिए आरोपी तय लोकेशन से करीब आधा किलोमीटर पहले ही टैक्सी से उतर गए थे और वहां से पैदल डील पॉइंट तक पहुंचे.

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि बरामद 'Made in China' विदेशी हथियार मुंबई के नजदीकी एक शहर से लाए गए थे और इन्हें मुंबई में खरीदारों तक पहुंचाया जाना था. पुलिस का कहना है कि आरोपी बेहद शातिर और पेशेवर अपराधी हैं, जो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

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तीनों आरोपियों पर हत्या जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज 

सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार तीनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. पंजाब के रहने वाले दो आरोपियों पर हत्या के मामले दर्ज हैं, जबकि एक अन्य आरोपी के खिलाफ 19 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. इनमें से एक आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी है.

मुंबई क्राइम ब्रांच अब इस पूरे नेटवर्क के पीछे मौजूद सप्लायर और खरीदारों की तलाश में जुटी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हथियारों की डिलीवरी के बदले आरोपियों को कितनी रकम मिलने वाली थी. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है. इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी जांच की जा रही है. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 26 May 2026 11:14 PM (IST)
Tags :
Crime Branch MAHARASHTRA NEWS CRIME NEWS MUMBAI NEWS
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