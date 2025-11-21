हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के बाद हत्या, मालेगांव में जन आक्रोश, भारी प्रदर्शन के बीच पुलिस फोर्स तैनात

4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के बाद हत्या, मालेगांव में जन आक्रोश, भारी प्रदर्शन के बीच पुलिस फोर्स तैनात

Malegaon News: मालेगांव बंद का ऐलान किया गया. इसमें खासकर शहर का पूर्वी हिस्सा, जो मुस्लिम बहुल और संवेदनशील इलाका माना जाता है, पूरी तरह ठप रहा. दुकानें, बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे.

21 Nov 2025 01:12 PM (IST)
महाराष्ट्र के नासिक जनपद के मालेगांव तालुका स्थित डोंगराले गांव में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा और गम है. गुरूवार रात आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका.

लोगों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गयी है. यही नहीं आज मालेगांव बंद का आह्वान किया गया है, जिसके बाद चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है.

मालेगांव शहर पूरी तरह बंद

बच्ची की रेप और हत्या के विरोध में शुक्रवार को मालेगांव बंद का ऐलान किया गया. इसमें खासकर शहर का पूर्वी हिस्सा, जो मुस्लिम बहुल और संवेदनशील इलाका माना जाता है, पूरी तरह ठप रहा. दुकानें, बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे. सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर शहर के सभी प्राथमिक व हाई स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया.

घटना से पूरे इलाके में लोग नाराज

बता दें कि डोंगराले गांव में बीते दिनों 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी, जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. लोगों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ रहा है कि पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पायी है. लोगों ने विरोध प्रदर्शन में मां की है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए और आरोपी को जल्द फांसी की सज़ा मिले. इसके अलावा पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख मुआवजे की मांग भी की गयी है.

इलाके में पुलिस अलर्ट

मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में हिया अलर्ट कर रखा है. अतिरिक्त फ़ोर्स तिनात है और खुद सीनियर अफसर इलाके में कैम्प कर रहे हैं. अधिकारियो ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

वहीं इस मामले में विपक्ष ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है और आरोप लगाया अहि कि बीजेपी सरकारों में महिलायेना उर बच्चिंयाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं.

21 Nov 2025 01:12 PM (IST)
Rape And Murder MAHARASHTRA NEWS Malegaon News
