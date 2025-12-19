महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: ठाकरे बंधुओं के बीच गठबंधन पर बड़ा अपडेट, अगले हफ्ते ऐलान संभव
Maharashtra Local Body Election: निकाय चुनाव के लिए शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के बीच गठबंधन की घोषणा अगले सप्ताह होने की संभावना है. इसको लेकर दोनों दलों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है.
महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए अगले सप्ताह अपने गठबंधन की घोषणा कर सकती हैं. इसमें मुंबई को छोड़कर सभी निकायों के लिए सीट बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है. दोनों दलों के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.
महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा. मतों की गिनती अगले दिन होगी. जिनमें बेहद महत्वपूर्ण बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) भी शामिल है. शिवसेना (यूबीटी) और MNS- मुंबई, ठाणे, मीरा-भायंदर, कल्याण-डोम्बिवली, पिंपरी-चिंचवड, पुणे और नासिक सहित अन्य नगर निकायों के चुनावों के लिए गठबंधन करेंगे.
गठबंधन को लेकर MNS नेताओं ने क्या कहा?
निकाय चुनावों को लेकर MNS के एक नेता ने कहा, ‘‘मुंबई को छोड़कर सभी नगर निकायों के लिए बातचीत पूरी हो चुकी है. मुख्य मुद्दा मराठी बहुल क्षेत्रों में हमारी मांग वाली सीटों को लेकर है. शिवसेना (यूबीटी) अभी तक इस पर सहमत नहीं हुई है, जिसके कारण सीट बंटवारे में देरी हो रही है. लेकिन अगले सप्ताह (23 दिसंबर से 30 दिसंबर) से नामांकन दाखिल करने की तारीख शुरू होने के कारण बातचीत जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए.’’
MNS नेता और पूर्व विधायक नितिन सरदेसाई ने पत्रकारों से कहा, ‘‘यह कहना उचित होगा कि बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि इसकी आधिकारिक घोषणा कब होगी. मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सभी पक्ष बातचीत को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं.’’
शिवसेना की ओर से गठजोड़ पर आई ये प्रतिक्रिया
शिवसेना (यूबीटी) के नेता अनिल परब ने राज ठाकरे से मुलाकात कर सीट बंटवारे पर चर्चा की. इस संबंध में शिवसेना (यूबीटी) के एक नेता ने कहा कि बातचीत अंतिम चरण में है और सीट बंटवारे के समझौते में कोई बाधा नहीं है.
उन्होंने कहा, ‘‘उम्मीद है कि दोनों भाई सोमवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में या प्रेसवार्ता के माध्यम से दोनों दलों के बीच गठबंधन की आधिकारिक घोषणा करेंगे, जिससे नगर निकाय चुनावों का माहौल तय होगा.’’
