महाराष्ट्र: ठाणे महानगरपालिका चुनाव में विवाद, बीजेपी-शिवसेना की निर्विरोध जीत पर उठे सवाल

महाराष्ट्र के ठाणे महानगरपालिका चुनाव को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है. ठाणे जिले में सत्तारूढ़ बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 32 उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित किए जाने के बाद विपक्ष ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं. विपक्षी दल शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए ‘नोटा’ विकल्प और कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के अनुसार, राज्यभर में नगर निकाय चुनावों में कुल 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. जिनमें से अकेले 32 उम्मीदवार ठाणे जिले से हैं. यह आंकड़ा कुल का लगभग 47 प्रतिशत है, जिसे विपक्ष ने चौंकाने वाला बताया है. इन 32 में से बीजेपी के 20 और शिवसेना (शिंदे गुट) के 12 उम्मीदवार शामिल हैं. कल्याण में बीजेपी के 14 और शिवसेना के छह उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. जबकि ठाणे और भिवंडी में दोनों दलों के छह-छह उम्मीदवार विजयी घोषित हुए हैं.

मतदाताओं को मिलना चाहिए नोटा का विकल्प- ठाणे

शिवसेना (उबाठा) की ठाणे इकाई के प्रमुख केदार दिघे ने इन परिणामों की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह राज्य के निकाय चुनाव के इतिहास में अभूतपूर्व है. उन्होंने पूछा कि सत्तारूढ़ दलों के उम्मीदवार ही निर्विरोध कैसे जीत सकते हैं. दिघे ने यह भी कहा कि यदि किसी वार्ड में एक ही उम्मीदवार हो, तब भी मतदाताओं को ‘नोटा’ का विकल्प मिलना चाहिए, ताकि उनका मतदान अधिकार सुरक्षित रहे.

नवी मुंबई में बीजेपी और शिवसेना आमने-सामने

मनसे ने भी संकेत दिया है कि वह इस फैसले को अदालत में चुनौती दे सकती है. पार्टी प्रवक्ता के अनुसार, ठाणे-पालघर प्रमुख अविनाश जाधव ने इस मुद्दे की जानकारी पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे को दे दी है. इस बीच, ठाणे महानगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि जिन वार्डों में एक ही उम्मीदवार थे. वहां भी नाम अंतिम निर्णय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए हैं. वहीं नवी मुंबई महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी और शिवसेना आमने-सामने हैं और वहां कोई भी उम्मीदवार निर्विरोध नहीं चुना गया है.

