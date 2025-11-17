'ये सिकंदर कौन है...क्या ये नया बाप है?', शिवसेना ने सामना के जरिए CM फडणवीस पर किया पलटवार

बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए 'जो जीता वही सिकंदर' कहा था, जिस पर सियासत तेज होती जा रही हैं. शिवसेना (UTB) ने सामना में लेख के जरिए पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि "ये सिकंदर कौन हैं.. क्या ये नए हिंदुत्ववादियों का नया बाप है?"

शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना के संपादकीय बिहार में एनडीए की जीत पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई हैं. इसमें लिखा कि अगर आज बालासाहेब होते, तो वे उनका मजाक उड़ाते हुए कहते, ‘कौन है ये सिकंदर? क्या वो नए हिंदुत्ववादियों का नया बाप है? महाराष्ट्र और देश के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज हैं. सिकंदर होगा तो भाजपा का बाप.’

बिहार में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल

सामना में चुनाव से पहले महिलाओं को दिए गए दस-दस हज़ार रुपये पर भी घेरते हुए कहा कि 'मोदी-शाह ने बिहार में महिलाओं के वोट दस-दस हजार रुपए में खरीदे. महाराष्ट्र में ये वोट सिर्फ डेढ़ हजार रुपए में खरीदे गए और ये लोग हिंदुत्व के नाम पर ‘जीतं मय्या’ का ढोल पीट रहे हैं. बाला साहेब के हिंदू प्रेम में कोई पाखंड नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था. उन्होंने हिंदू महिलाओं को 10 हजार का लालच देकर वोट नहीं खरीदे.

देश में अदालतें, लोकतंत्र, चुनाव एक तमाशा बन गए हैं. लोकतंत्र में जनादेश महत्वपूर्ण है. आज, जीत और हार का फैसला चुनाव आयोग के आदेश से ही होता है. जबकि देश में विपक्ष की सभी आवाजें दबाई जा रही हैं, लोगों को केवल एक आवाज याद आती है वह है हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की.

मराठी माणुस दुनिया में कहीं भी गया बालासाहेब ठाकरे ने उसके ‘मराठी’ होने के आत्मविश्वास को जगाया. बाला साहेब ठाकरे आज उसी मराठी माणुस से पूछ रहे हैं, ‘जय महाराष्ट्र! मराठी माणुस, क्या तुम जाग रहे हो? अगर सो गए, तो खत्म! जागते रहो!’ महाराष्ट्र जिसने देश को लड़ना सिखाया आज सूरत की तरह लूटा जा रहा है और खुद को मराठी कहने वाले लाचार अंधभक्त मोदी-शाह-अडानी के भजन गा रहे हैं.

गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना

लेख में दिल्ली धमाके को लेकर भी गृहमंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया गया. लेख में लिखा कि- गृह मंत्री शाह कहते हैं, ‘हमने आतंकवाद का अंत करके कश्मीर समस्या का समाधान किया।’ उनके शब्द उनके मुंह से निकल ही रहे थे कि आतंकवादियों ने श्रीनगर पुलिस थाने में बम विस्फोट कर नौ लोगों को मार डाला. दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट कर 15 लोगों को मार डाला गया.

