हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, हिंदू संगठनों पर बोले- 'अपनी मानसिकता...'

महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, हिंदू संगठनों पर बोले- 'अपनी मानसिकता...'

Maharashtra News: वारिस पठान ने कहा कि भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को अपने धर्म का पालन और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Oct 2025 06:58 PM (IST)
Preferred Sources

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता वारिस पठान ने महाराष्ट्र के शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद बढ़ते विवाद पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि किसी महिला के जुमे की नमाज तीन मिनट में पढ़ने और समय निकल जाने पर उस अमल को अमान्य ठहराना धार्मिक दृष्टि से गलत है. वारिस ने जुमे की नमाज को लेकर धर्म और संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया.

वारिस पठान ने कहा, "भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को अपने धर्म का पालन और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है." उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब संविधान इतनी स्पष्ट स्वतंत्रता देता है, तो फिर किसी के धार्मिक आचरण पर सवाल उठाना या रोक लगाना कहां तक उचित है.

धर्म और संवैधानिक अधिकारों पर बोले वारिस पठान

आईएएनएस मीडिया एजेंसी से बात करते हुए AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, अगर किसी मुस्लिम महिला ने जुमे के दिन वक्त होने पर 3 मिनट की नमाज पढ़ ली तो कौन सा पहाड़ टूट गया. उन्होंने संविधान अनुच्छेद 25 में इजाजत देता है कि, इंसान को अपने-अपने धर्म की चीजें करने का अधिकार है. अगर नमाज पढ़ ली गई तो इसमें क्या बात है.

वारिस पठान ने आगे कहा, हमारे हिंदु भाई-बहनें ट्रेनों में गरबा खेलते हैं, एयरपोर्ट पर गरबा खेला जाता है. इस पर हमने कभी अपत्ति नहीं जताई सब अपना-अपना त्योहार मना रहे हैं. 

शुद्धिकरण को लेकर बोले वारिस पठान

वहीं नमाज का विरोध कर रहे हिंदू संगठन के लोगों को लेकर उन्होंने कहा कि लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं. अगर शुद्धिकरण करना है तो अपनी मानसिकता का करो, अपन दिमाग को करो और अपने दिल का शुद्धिकरण करो, जिसके अंदर नफरत भर गई है. 

 AIMIM नेता ने आगे बातचीत में कहा, बीजेपी के लोगों के द्वारा यह जो धर्मनिरपेक्षता और देश की गंगा-जमुनी तहजीब का सरासर कत्ल किया जा रहा है. जबसे यह लोग आए हैं, सिर्फ नफरत ही फैला रहे हैं. यह लोग देश को किस दिशा में लेकर चले जाएंगे. 

उन्होंने आखिर में कहा कि, यह सब नहीं होना चाहिए. अगर कोई नमाज पढ़ रहा है. आप लोग इतना सब करते हो उस पर किसी को कोई अपत्ति नहीं होती तो यह क्यों किया जा रहा है. बता दें महाराष्ट्र के शनिवार वाडा में महिलाओं के नमाज पढ़ने को लेकर विवाद गरमाता जा रहा है. 

और पढ़ें
Published at : 20 Oct 2025 06:56 PM (IST)
Tags :
Waris Pathan AIMIM MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

चुनाव बवाली, किसकी जीत की दीवाली?
Khabar Gawah Hai: मार दी गोली.. काली हुई दिवाली!
बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
इंडिया
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
लाइफस्टाइल
Bhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
जनरल नॉलेज
Cheapest Cashews: इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget