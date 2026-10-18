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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे के रिजीम चेंज वाले बयान पर एकनाथ शिंदे बोले, 'बिना पानी मछली...'

उद्धव ठाकरे के रिजीम चेंज वाले बयान पर एकनाथ शिंदे बोले, 'बिना पानी मछली...'

उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सत्ता परिवर्तन करने का काम जनता करती है. जनता ही किसी को सत्ता में बैठाती है और जनता ही किसी को उखाड़कर सत्ता से बाहर कर देती है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 18 Oct 2026 06:48 PM (IST)
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शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के 'सत्ता परिवर्तन' वाले बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जनता ही तय करती है कि किसे सत्ता पर बैठाना है और किसे सत्ता से उखाड़कर फेंक देना है. सत्ता में बदलाव की बात करने वाले को जनता तीन बार सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक चुकी है. ये लोग बिना पानी मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं.

अमरावती में मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "सत्ता परिवर्तन करने का काम जनता करती है. जनता ही किसी को सत्ता में बैठाती है और जनता ही किसी को उखाड़कर सत्ता से बाहर कर देती है. जो व्यक्ति अभी ऐसी बातें कर रहा है, उसे जनता तीन बार सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक चुकी है. जनता ने उसे नकार दिया है. वह सत्ता में अभी कहां जाएंगे? जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे ही ये लोग सत्ता के लिए तड़प रहे हैं."

उद्धव ठाकरे ने क्या कहा?

शिवसेना (यूबीटी)  के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार (17 अक्टूबर) को कहा कि अगर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोगों से मतदान और विरोध प्रदर्शनों के जरिए अपनी बात रखने का अधिकार छीन रही है, तो ऐसी सरकार को बदले जाने की जरूरत है और विपक्ष इसके लिए आवाज उठा रहा है. उन्होंने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के 'सत्ता परिवर्तन' (Regime Change) के आह्वान का समर्थन किया.

ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक देना चाहिए- उद्धव ठाकरे

पूर्व सीएम ठाकरे ने कहा, ''पुलिस युवाओं और महिलाओं के साथ मारपीट कर रही है और उनके कपड़े फाड़ रही है. ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक देना चाहिए.'' उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में CJP और अन्य दलों द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कथित हिंसा का जिक्र करते हुए यह बात कही.

उद्धव ठाकरे को लेकर रामदास अठावले का बड़ा बयान, बोले- '2029 के चुनाव में...'

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 18 Oct 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
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