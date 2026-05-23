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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: रत्नागिरी में खूनी खेल! युवक पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान मौत

Maharashtra News: रत्नागिरी में खूनी खेल! युवक पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान मौत

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के रत्नागिरी के कुवारबाव साईनगर में रेलवे ट्रैक के पास 25 वर्षीय सूरज झोरे की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई, जबकि घटना का वीडियो भी सामने आया है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 23 May 2026 01:29 PM (IST)
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Ratnagiri Murder Case: महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर के पास कुवारबाव साईनगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली हत्या की घटना सामने आई है, जहां एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घायल युवक खून से लथपथ हालत में दिखाई दे रहा है.

मृतक की पहचान सूरज राजाराम झोरे के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 25 साल है. मृतक मूल रूप से संगमेश्वर तालुका के नायरी गांव का रहने वाला था और फिलहाल विरार में रह रहा था. यह घटना गुरुवार 21 मई की रात करीब 9:30 से 11 बजे के बीच रेलवे ट्रैक के पास हुई बताई जा रही है.

झगड़े से शुरू हुई वारदात

जानकारी के मुताबिक, साईनगर सात बंगलों के पीछे रेलवे ट्रैक के पास सूरज अपने कुछ साथियों के साथ वहां बैठा हुआ था, तभी उनके बीच किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गया. देखते ही देखते यह विवाद बढ़कर मारपीट का रूप ले लिया. बताया जा रहा है कि तीन लोगों ने मिलकर सूरज पर कोयते जैसे धारदार हथियार से गर्दन और हाथों पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

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गंभीर हालत में वह किसी तरह वहां से भागा और पास के एक घर तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वह अंदर नहीं जा सका. खून से लथपथ हालत में वह बाहर ही मदद की गुहार लगाता रहा. घर में मौजूद लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हत्यारों ने हथियार उठाकर घर के लोगों को धमकाया. इसस कारण कोई भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर सका. हत्यारों के जाने के बाद स्थानीय लोगों ने दरवाजा खोला और पुलिस को सूचना दी.

इलाज के दौरान मौत, आरोपी हिरासत में

घायल सूरज को तुरंत जिला शासकीय अस्पताल रत्नागिरी में भर्ती कराया गया, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था. लेकिन गंभीर चोटों के कारण 22 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे उसकी मौत हो गई.

इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. आरोपियों की पहचान सोहम म्हात्रे, अभिषेक राठौड़ और नजीबूल शेख उर्फ सोनू के रूप में हुई है. मामले की जांच रत्नागिरी शहर पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है.

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Published at : 23 May 2026 01:29 PM (IST)
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Maharashtra Crime News MAHARASHTRA NEWS Ratnagiri Murder Case
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